İzmir'de yılbaşı kısıtlamasında 5 bin polis görev alacak
|30 Aralık 2020 22:35
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İzmir Emniyet Müdürlüğü 4 Ocak 2021 saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ve yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimlerine başladı.
İl genelinde oluşturulan 400 uygulama noktasında yapılacak denetimlerin yanı sıra 450 ekip ile 80 Yunus devriye ekibi de kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürecek.
4 deniz ve 2 hava aracının da katılacağı kontrollerde her gün 5 bin polis görev alacak. Asayiş birimleri ve ilçe emniyet müdürlüklerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında otel ve konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, marketler, bakkallar kontrol edilerek tedbirlere aykırı davranışta bulunanlara cezai işlem uygulanacak.
Yine siber polis, 24 saat internette "sanal devriye" yaparak özellikle sosyal medyada tedbirlere aykırı davranışlarda bulunan ve paylaşan şahısların tespitini yapacak.
Ekipler, özellikle otel ve konaklama tesisleri gibi alanlarda toplu kutlamalara kesinlikle müsaade etmeyecek.
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