1915 Çanakkale Köprüsü'nün kedi yolunda sona yaklaşıldı

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017 tarihinde atılan ve tamamlandığında, Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ile Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, ana halatların montajı sırasında kullanılacak kedi yolunun yapımı devam ediyor.

Şu ana kadar yüzde 70'lik bölümü bitirilen kedi yolunun kuleler ile ana kara arasındaki kenar açıklıklarını kapsayan bölümü tamamlandı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde Kedi Yolu'nun ocak ayı sonuna kadar tamamlanması ve ana halatlar ile askı halatlarının montajına başlanması bekleniyor.

Köprü, tasarımdaki ince detaylarla da öne çıkıyor

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle dünyada ilk olmaya aday. Köprü, Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü" unvanına sahip olacak.

Köprünün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak.

318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı ise Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.

"18 Mart 2022'den önce hizmete açılabilir"

Çanakkale Boğazı'nı 6 dakikada geçmeyi sağlayacak olan köprünün, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Ancak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde Edirne-Kırklareli yolunun İskender-Sazlıdere varyantının açılış programında yaptığı konuşmada, köprüde çalışmaların süratle devam ettiğini, 18 Mart 2022'de tamamlamayı hedefledikleri köprüyü, çalışmaların çok hızlı ilerlemesi nedeniyle daha erken açabilme ihtimalinin de bulunduğunu söylemişti.

Kış mevsiminde yaşanan bahar havaları ve hava koşullarının sürekli çalışmaya elverişli olması 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatının da hızlı ilerlemesine yardımcı oluyor.