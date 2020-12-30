Bolu'da ormancılar çam ağacı nöbetinde
|30 Aralık 2020 22:40
|+Aa- Yazdır
Yılbaşının yaklaşmasıyla çam ağacı kesimini engellemek için seferber olan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanlarda devriye gezerek önlem alıyor.
Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan Bolu'da yeni yılın yaklaşmasıyla ormanlarda kaçak çam ağacının kesilmesini önlemek için ekipler, Gölcük, Abant, Yedigöller, Aladağ, Sarıalan gibi birçok bölgede denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, usulsüz ağaç kesiminin Türk Ceza Kanunu ve Orman Kanunu'na göre suç teşkil ettiğini ve cezai yaptırımının olduğunu belirterek, "İnsanlarımızın bu ihtiyaçlarını yasal yollardan karşılamalarını talep ediyoruz." dedi.
Bıyıklı, Orman Bölge Müdürlüğü olarak vatandaşların müracaatı halinde her türlü ihtiyaçlarını yasal yollardan bedeli karşılığında tedarik yolunu açtıklarını söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|1915 Çanakkale Köprüsü'nün kedi yolunda sona yaklaşıldı
30 Aralık 2020 22:39
|İzmir'de yılbaşı kısıtlamasında 5 bin polis görev alacak
30 Aralık 2020 22:35
|Başkentte yılbaşında buralar yabancı turistlere kapalı olacak
30 Aralık 2020 22:22
|1 Ocak'ta, Cuma namazı kılınacak mı?
30 Aralık 2020 20:51
|Patent başvuru ücretleri belirlendi
30 Aralık 2020 20:47
|Valilik, 3 bin 500 sağlık çalışanına teşekkür belgesi verdi
30 Aralık 2020 20:12
|Seyir halinde yemek yiyen minibüs sürücüsüne ceza
30 Aralık 2020 19:45
|Elazığ'da 341 deprem konutu için kura çekildi
30 Aralık 2020 18:09
|KPSS 2020/14 göreve başlama işlemine ilişkin duyuru
30 Aralık 2020 17:26
|Covid-19 aşıları, bakanlığın ilaç deposuna nakledildi
30 Aralık 2020 16:16