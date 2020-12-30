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Bolu'da ormancılar çam ağacı nöbetinde

Yılbaşı öncesinde kaçak çam ağacı kesiminin önüne geçmek için Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ormanlarda denetimlerini artırdı.
 30 Aralık 2020 22:40
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Bolu'da ormancılar çam ağacı nöbetinde

Yılbaşının yaklaşmasıyla çam ağacı kesimini engellemek için seferber olan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanlarda devriye gezerek önlem alıyor.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan Bolu'da yeni yılın yaklaşmasıyla ormanlarda kaçak çam ağacının kesilmesini önlemek için ekipler, Gölcük, Abant, Yedigöller, Aladağ, Sarıalan gibi birçok bölgede denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, usulsüz ağaç kesiminin Türk Ceza Kanunu ve Orman Kanunu'na göre suç teşkil ettiğini ve cezai yaptırımının olduğunu belirterek, "İnsanlarımızın bu ihtiyaçlarını yasal yollardan karşılamalarını talep ediyoruz." dedi.

Bıyıklı, Orman Bölge Müdürlüğü olarak vatandaşların müracaatı halinde her türlü ihtiyaçlarını yasal yollardan bedeli karşılığında tedarik yolunu açtıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı
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