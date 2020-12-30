İYİ Parti'li vekil Durmuş Yılmaz koronavirüse yakalandı
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.
|30 Aralık 2020 23:29
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Durmuş Yılmaz, belirti göstermesinin ardından test yaptırdığını belirtirken sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Yılmaz paylaşımında, "İki gündür sırtımda ve eklemlerimde ağrı hissediyordum. Bugün test yaptırdım pozitif çıktı. Şimdilik durumum iyi" ifadelerini kuallandı.
İki gündür sırtımda ve eklemlerimde ağrı hissediyordum. Bugün test yaptırdım pozitif çıktı. Şimdilik durumum iyi.Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) December 30, 2020
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