1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

İYİ Parti'li vekil Durmuş Yılmaz koronavirüse yakalandı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.
 30 Aralık 2020 23:29
+Aa- Yazdır
İYİ Parti'li vekil Durmuş Yılmaz koronavirüse yakalandı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Durmuş Yılmaz, belirti göstermesinin ardından test yaptırdığını belirtirken sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Yılmaz paylaşımında, "İki gündür sırtımda ve eklemlerimde ağrı hissediyordum. Bugün test yaptırdım pozitif çıktı. Şimdilik durumum iyi" ifadelerini kuallandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Koca: Aşı 28 gün ara ile 2 iki doz halinde uygulanacak
30 Aralık 2020 21:25		 Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayısı düşmeye devam ediyor
30 Aralık 2020 19:03
DSÖ: Aşı olanlar da seyahat ettiklerinde karantinaya alınmalı
30 Aralık 2020 17:10		 ABD'de aşı olan hemşire, 1 hafta sonra koronavirüse yakalandı
30 Aralık 2020 15:53
Aşı gönüllüsü Profesör: Aşı güvenli, yaptırılabilir
30 Aralık 2020 15:14		 AstraZeneca aşısına AB onayı yakında mümkün görünmüyor
29 Aralık 2020 23:17
Koronavirüse yenik düşen Nihal hemşire toprağa verildi
29 Aralık 2020 21:39		 Prof. Dr. Akova: Mutasyon ile bağışıklık oranı değişti
29 Aralık 2020 21:21
Kovid-19'un kökenini araştıracak 10 kişilik ekip Vuhan yolcusu
29 Aralık 2020 21:19		 Bakan Koca: Çin aşısı yola çıktı, yarın Türkiye'de olacak
29 Aralık 2020 20:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - Satın alınan cihaz garanti süresi dolduktan sonra arızalansa da firma sorumlu olur mu?00:03 - Ortaokullara gelecek dönem Satranç dersi konulacak00:00 - 31 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları23:50 - Ilgaz Dağı yeni yıla sessiz girecek23:49 - İŞKUR hibesiyle kurduğu işiyle hayatında yeni bir sayfa açtı23:33 - Yazı işleri müdürü polisten kaçtı, aracından silah çıktı
23:29 - İYİ Parti'li vekil Durmuş Yılmaz koronavirüse yakalandı23:24 - Çin'den aşılar geldi, peki süreç nasıl devam edecek?22:40 - Bolu'da ormancılar çam ağacı nöbetinde22:39 - 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kedi yolunda sona yaklaşıldı22:35 - İzmir'de yılbaşı kısıtlamasında 5 bin polis görev alacak22:27 - Gelecek Partisi İl Başkanı'na saldıran şüpheli yakalandı
22:22 - Başkentte yılbaşında buralar yabancı turistlere kapalı olacak21:57 - İstanbul Emniyeti'nden yeni yıl için umut aşılayan klip21:39 - Bolu'da 112 Acil Sağlık ekibine silahlı saldırı21:25 - Bakan Koca: Aşı 28 gün ara ile 2 iki doz halinde uygulanacak21:21 - DSÖ: Test edilmiş önlemlere bağlı kalmaya devam etmeliyiz
20:56 - Şanlıurfa'da 38 ambulans şoförüne soruşturma
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ortaokullara gelecek dönem Satranç dersi konulacak
31 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
Satın alınan cihaz garanti süresi dolduktan sonra arızalansa da firma sorumlu olur mu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yamyam müteahhit 1
bir ayağı sözlükte bir ayağı iki gözü eli kulağı iletide olan ya 3
Ilgi Merakı 3
captain fantastic 3
cennetten gelen kuşlar 1
gelir gider dengesizliğini aşmanın yolu 1
kelimelik 8
hasanoğlan köy enstitüsü 3
28 aralık 2020 asgari ücret açıklaması 1
en güvenilir gazeteci ve televizyoncular listesi 7
SON İLANLAR
Keçikalesi Belediyesi geçici işçi alacak
Batman Üniversitesi işçi alacak
Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi engelli işçi alacak
Batman Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Adalet Bakanlığı 10 Avukat alacak
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 3 personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam