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İŞKUR hibesiyle kurduğu işiyle hayatında yeni bir sayfa açtı

Aksaray'da, İŞKUR'un projesi kapsamında verilen hibeyle halı yıkama dükkanı açan eski hükümlü Kadir Köksal, zor günleri geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.
 30 Aralık 2020 23:49
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İŞKUR hibesiyle kurduğu işiyle hayatında yeni bir sayfa açtı

Nevşehir'de işlettiği halı yıkama dükkanında çıkan kavga nedeniyle 8 yıl cezaevinde kalan 44 yaşındaki Köksal'ın, cezası sonrasında iş bulma ümidiyle çaldığı kapılar bir bir yüzüne kapandı.

Köksal, 2018 yılında bir arkadaşının, İŞKUR'un "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"nden bahsetmesi üzerine, belgelerini hazırlayarak hibe başvurusunda bulundu.

Hazırladığı projenin onaylanması üzerine 24 bin lira hibe desteği alan Köksal, halı ve perde yıkama makinesi, ütü, kurutma makinesi ile ofis malzemelerini alarak iş yerini açıp yeni bir hayata başladı.

Köksal, AA muhabirine, 2004 yılında kendi iş yerinde bir kavgaya karıştığını ve 8 yıl cezaevinde kaldığını anlattı.

Cezaevinde kaldığı dönemde tüm işini ve maddi gücünü kaybettiğini belirten Köksal, cezaevinden çıktıktan sonra iş bulamadığını kaydetti.

İŞKUR'un eski hükümlülere uyguladığı projeden bir arkadaşı sayesinde haberdar olduğunu dile getiren Köksal, "Hemen dosyamı hazırladım. Sağ olsunlar dosyamızı hemen işleme aldılar. Gereken evrakları hazırlayıp İŞKUR'a başvurdum. İŞKUR, dosyalarımızı kabul ettikten sonra bizlere eğitim verdi. Eğitimin ardından sertifikalarımızı aldık. Hemen hibe alabilmek içim kendi bildiğim halı yıkama işiyle ilgili proje hazırladım." dedi.

"Yaz döneminde yanımda 5-6 kişi çalıştırıyordum"

Köksal, 2018 yılında İŞKUR'a başvuruda bulunduğunu ve aynı yıl 24 bin lira hibe desteği alarak iş yerini kurduğunu ifade etti.

Halı, perde, koltuk ve kanepe yıkayarak ekmeğini kazandığını ve yeniden eski yaşantısına kavuştuğunu vurgulayan Köksal, şunları kaydetti:

"Hibe desteğiyle 2 halı yıkama ve perde yıkama makinesi ile ütü, bilgisayar ve masa aldım. Devletimiz sağ olsun çok destek oldu. Biz de verilen bu hibe desteğini doğru kullandık. Çok mücadele ettik hala da mücadelemiz devam ediyor. İşimizin peşinden koşuyoruz. Gün geçtikçe de ilerliyoruz. Tüm hükümlü arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Herkes projesini hazırlayıp, başvursun. Devletimiz sayesinde küçük mütevazı bir dükkan açtık. Tüm makinelerimizi ve gerekli eşyaları hibe desteğiyle aldım. Gayet güzel işlerimiz devam ediyor. Yaz döneminde yanımda 5-6 kişi çalıştırıyordum. Bu çalışan arkadaşlarımızı da eski hükümlü olanlardan seçiyorum. Kış döneminde biraz işlerimizin yoğunluğu azaldığı için 2-3 kişi çalıştırıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başta olmak üzere yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum."
Anadolu Ajansı
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