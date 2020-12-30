Ilgaz Dağı yeni yıla sessiz girecek

"Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımıyla en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.

Ilgaz Dağı'ndaki oteller, yetersiz kar yağışı ve Kovid-19 nedeniyle sessiz bir yılbaşı geçirecek. Bölgedeki otellerin bazıları faaliyet göstermezken, açılanlarda ise yoğunluk bulunmuyor.

Ilgaz Dağı'nın Kastamonu tarafında bulunan Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ile bu yıl ocak ayında hizmete giren Yurduntepe Kayak Merkezinde yaklaşık 6 kilometreye ulaşan pist bulunuyor.

Dağın Çankırı tarafında ise 900, 2400 ve 4500 metrelik 3 piste sahip Yıldıztepe Kayak Merkezi, geçmişte yılbaşında Türkiye'nin farklı illerinden birçok kayakseveri ağırlarken, bu sene kayak merkezinde sessizlik hakim.

Doğal güzelliğiyle de ön plana çıkan kayak merkezi, bu sene hem Kovid-19 salgını hem de yeterli kar seviyesine ulaşılamaması nedeniyle yeni yılı sessiz karşılayacak.

Ilgaz Dağı Turizm İşletme Müdürü İlhan Dikmen, AA muhabirine, kar yağışı olmayışı nedeniyle kayak sezonunun açılmadığını söyledi.

Kovid-19 salgınının kayak merkezini de olumsuz etkilediğini belirten Dikmen, "Onun haricinde teleferik bakımlarını, diğer olması gereken bütün işlerimiz halledildi. Buraya gelecek misafirlerimizi ağırlamak için sezonu bekliyoruz." dedi.

Salgın nedeniyle kayak merkezinde de gerekli tedbirlerin alındığını dile getiren Dikmen, "Hükümetimizin öngördüğü şekilde olması gereken bütün pandemi kurallarına uyularak kafemizde sadece paket servis olmak üzere diğer hizmetlerimiz, teleferik, otelimiz, bungalov evlerimiz hepsi kullanıma hazır. Sadece karın yağmasını bekliyoruz ama bu sene pandemi dolayısıyla ne olacağını öngöremiyoruz." diye konuştu.

Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Orhangazi Civil de kayak sporunun salgın sürecinde yapılabilecek en korunaklı spor olduğunu ifade etti.

Kayak merkezine gelecek misafirlerin salgın sürecinde sıkıntı çekmeyeceğini vurgulayan Civil, "Çünkü birebir kayak yapacakları ve kayakçıların eldiven, şapka, gözlükleri olduğu için virüse karşı korunaklı olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca yeni dezenfektan makinelerimiz geldi. Ayakkabılarımızı, kayaklarımızı her gün dezenfekte edeceğiz." dedi.

Yılbaşından sonra kar yağışı beklediklerini, sezonu bir an önce açmak istediklerini dile getiren Civil, kış turizmi olarak sıkıntılı bir süreçten geçildiğini, alınan önlemler çerçevesinde kayakseverlerin gönül rahatlığıyla kayak yapacaklarını kaydetti.

Ilgaz Dağı Milli Parkı gişe görevlisi Akif İhsan Dağlıoğlu ise Ilgaz Dağı'nın bu yıl kara hasret kaldığını kaydetti.

Kar yağışının yetersizliği ve Kovid-19 nedeniyle otellerde yoğunluk bulunmadığını anlatan Dağlıoğlu, "Geçen yılın aynı ayında yüzde 100 kapasite ile çalışıyorduk. Karın geç yağması ve Kovid-19 nedeniyle sezon biraz daha geç başlayacak. Geçen yıl otellerimiz yüzde 100 doluydu. Bu yıl boş durumda." şeklinde konuştu.

Milli park girişinde geçen yıl araç kuyruklarının oluştuğunu vurgulayan Dağlıoğlu, "Bu yıl çok daha sakin. İnşallah yeterli karın yağmasıyla misafirlerimizi Ilgaz Dağı'nın güzelliklerine bekliyoruz." ifadelerini kullandı.