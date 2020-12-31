31 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
|31 Aralık 2020 00:00
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YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşiktaş İskele Meydanı'ndaki Kadın Emeği Pazarı'nı ziyaret edecek.
(İstanbul/14.00)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2021 yılını Bolu Dağı Bolu Dağı Bakım İşletme Şefliği'nde Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanları ile karşılayacak.
(Bolu/21.30)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.00/14.30)
3- TÜİK, kasım ayı dış ticaret istatistiklerini ve hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Misli.com 3. Lig'de 16. hafta, 3 ve 4. Gruplarda yapılacak maçlarla tamamlanacak.
2- Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa'yla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.
(İstanbul/12.30)
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