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İstanbul'da DEAŞ'a gece yarısı baskını: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmalarda, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla aranan yabancı uyruklu 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
 31 Aralık 2020 03:03
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İstanbul'da DEAŞ'a gece yarısı baskını: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmalarda, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla aranan yabancı uyruklu 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi, yılbaşı öncesi ya da yılbaşında eylem yapabileceği değerlendirilen radikal akımlara meyilli yabancıları yakın takibe aldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında kentte radikal terör örgütü DEAŞ yanlısı 'yabancı terörist savaşçı' unsurları bir süredir izleyen ve söz konusu YTS'leri takip altında tutan emniyet güçleri, yeni yıla saatler kala 34 şüphelinin yakalanması için bu gece 14 ayrı ilçede özel harekat timleriyle birlikte eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda, illegal yollardan Suriye ve Irak gibi çatışmalı ülkelere giden, söz konusu çatışmalı bölgelerde örgüt saflarına katıldıkları ileri sürülen bazı şüphelilerin yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtildi. Ele geçirilen DEAŞ üyesi yabancıların, Suriye ve Irak'ta eğitim gördükleri, tatbikatlara katıldıkları, terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle temaslarda bulundukları öğrenildi. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramada örgütsel doküman ve dijital materyallere el konulduğu duyuruldu.

Yakalanan DEAŞ üyelerinin Ortadoğu ve Asya kökenli oldukları öğrenilirken, şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldükleri belirtildi.

Diğer yandan terör örgütleriyle bağlantılı kentteki yerli ve yabancılara göz açtırmayan kolluk kuvvetleri, 25 Aralık Cuma günü El Kaide ve DEAŞ'ın Türkiye'deki uzantılarına yönelik operasyon düzenlemiş, çok sayıda şüpheliyi yakalamıştı.
İhlas Haber Ajansı
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