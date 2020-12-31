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'Pizza getirdim' diyerek kapıyı açtıran polis 2 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı

Kırklareli'nde kumar oynatıldığı tespit edilen eve kurye kılığında gidip "Pizza getirdim." diyerek kapının açılmasını sağlayan polis ekibi 2 kişiyi gözaltına aldı.
 31 Aralık 2020 06:25
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'Pizza getirdim' diyerek kapıyı açtıran polis 2 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı

Kırklareli'nde kumar oynatıldığı tespit edilen eve kurye kılığında gidip "Pizza getirdim." diyerek kapının açılmasını sağlayan polis ekibi 2 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karacaibrahim Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kurye gibi davranan ve kapının "Pizza getirdim" diyerek açılmasını sağlayan ekipler evde kumar oynandığını tespit etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de ihlal ederek kumar oynayan M.E. ve S.Ö. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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