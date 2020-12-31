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Gözler Yargıtay'da! HDP'ye devletten para yok

HDP'nin ocak ayında 57 milyon 550 bin TL'lik hazine ödemesine tedbir kararı konulabilir. AK Parti kurmayları "Kanuni düzenlemeye ihtiyaç yok" diyor
 31 Aralık 2020 06:55
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Gözler Yargıtay'da! HDP'ye devletten para yok

HDP'nin kapatılması çağrılarına cevap veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, terör propagandası yapanların hazine yardımı almasının engellenebileceği açıklamasından sonra gözler bu konuda atılabilecek adımlara çevrildi. HDP'nin ocak ayında 57 milyon 550 bin TL hazine yardımını almasını engellemek için Yargıtay Başsavcılığının parti kapatma davası kapsamında Anayasa Mahkemesine başvurarak, tedbir kararı aldırması da gündeme gelebilir. Çelik'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'HDP'nin kapatılması' yönündeki tartışmalara ilişkin "Dünyada farklı modeller var, terör propagandası yapanların hazine yardımı almasının engellenmesi gibi... Demokrasi ve hukuk devleti terör karşısında asla çaresiz değildir" demişti. Çelik'in açıklamaların ardından Anayasa'da bu konuda bir düzenleme olup olmadığı gündeme geldi.

YARGITAY, DAVA AÇABİLİR

2001 yılında düzenlenerek Anayasa'nın 68'nci maddesine eklenen "Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez" hükmü ile siyasi partilerin faaliyet alanları belirlenmişti. Buna göre, partilerin denetimini yapan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir siyasi partinin büyük kongre, genel başkan veya genel merkez, yönetim organları ve Meclis grubu tarafından terörle mücadele kanunu kapsamında suçların işlenmesi durumunda AYM'ye 'sadece' kapatma davası açılabiliyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın açacağı dava, AYM tarafından kesin olarak karara bağlanıyor.

YARDIM ENGELLENEBİLİR

Partilerin 2021 bütçesine göre AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti'ye toplam 481 milyon 790 bin lira hazine yardımı ödenecek. Bu yardımın 209 milyon 304 bin TL'si AK Parti'ye, 111 milyon 369 milyon TL'si CHP'ye, 57 milyon 550 bin TL'si HDP'ye, 54 milyon 588 bin TL'si MHP'ye verilecek. Nakit ödeme en geç önümüzdeki ocak ayının 10'una kadar partilerin hesabına geçecek. HDP'nin ocak ayında hazine yardımının almasını engellemek için Başsavcılığın, parti kapatma davası kapsamında AYM'ye başvurarak tedbir kararı aldırması da gündeme gelebilir.

"DÜZENLEMEYE GEREK YOK"

HDP'nin kapatılması ya da hazine yardımının kesilmesi konusuyla ilgili yapılan açıklamalar kulislerde de çok tartışıldı. Hazine yardımının kesilmesi konusunda AK Parti'nin bir süredir üzerinde çalıştığı Siyasi Partiler Kanunu'nda bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı da merak konusu oldu. Parti kapatma yerine, kişiler üzerinden ceza verilmesi gerektiğini ifade eden AK Parti kurmayları "Terör örgütünün odağı olması nedeniyle terörle mücadele kanunu kapsamındaki suçluların sürekli ve devamlı işlenmesi, partilerin temsil yöneticileri terörü ve şiddeti övmeleri ve desteklemeleri nedeniyle böyle bir davayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı açabilir. Bizim Siyasi Partiler Kanunu'na herhangi bir düzenleme yapmamıza gerek yok" dedi.

AVUKAT SARI: KARAR YARGITAY'IN

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı Avukat Mehmet Sarı da konuyla ilgili gazetemize şu değerlendirmelerde bulundu: Partiler hakkındaki doğrudan denetim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılır. Başsavcılık, idari ve ekonomik hesapları bakımından partileri denetler. Hukuka aykırılık bulursa, AYM'den bir tedbir kararı aldırabilir. Bu durum, Yargıtay'ın tasarrufundadır.

EBRU KARATOSUN
Türkiye
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