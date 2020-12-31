1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim dünyasından sevindirici haber: Sonbahara rahatlarız

Uzmanlar, Covid-19 aşılarının bütün dünyada hızla ve yaygın şekilde yapılması ve korunma tedbirlerine sıkı şekilde uyulması durumunda yaz aylarından sonra 2021'in daha rahat geçebileceğinin müjdesini veriyor.
 31 Aralık 2020 07:04
+Aa- Yazdır
Bilim dünyasından sevindirici haber: Sonbahara rahatlarız

Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde görülen ve yeni bir virüsün yol açtığı zatürre vakalarını bildirmesinin üzerinden tam bir yıl geçti. Covid-19 olarak adlandırılan virüs, an itibarıyla dünyada 80 milyondan fazla kişiye bulaştı; yaklaşık 2 milyon kişinin ölümüne yol açtı. Koronavirüs dünyayı hasta etmekle kalmadı, bütün hayat şeklimizi de değiştirdi. Bugün bütünüyle Covid-19'un şekillendirdiği 2020'yi geride bırakıyor 202'e giriyoruz. Yeni yıla girerken akıllardaki en önemli soru ise "2021'de koronavirüsten kurtulabilecek miyiz? Eski hayatımıza geri dönebilecek miyiz?" Bu soruları uzmanlara yönelttik. Aldığımız cevaplar ortaktı: Hızlı ve yaygın bir aşılama yapabilirsek 2021'in ikinci yarısından sonra rahatlarız...

TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI YÜZDE 60 OLMALI

2021'de aşıların devreye girmesiyle salgının seyrinin tamamen değişeceğini söyleyen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Aşılar sayesinde artık daha umutluyuz. Aşıların yaygın olarak kullanılması, hastalığı geçirenler ve aşı olanlar vasıtasıyla toplum bağışıklığının yüzde 60'ların üzerine çıkması sağlanabilirse hastalıkla mücadelede ciddi bir başarı sağlanmış olur. Toplumdaki bağışıklık oranı ne kadar yüksek olursa o kadar rahat edeceğimizi ümit ediyoruz. Eğer yaygın biçimde aşılamayı sağlayabilirsek toplum bağışıklığında önemli bir noktaya geliriz. Özellikle risk gruplarının aşı vasıtasıyla korunmasını sağlayabilir ve herhangi bir kapatma kararına ihtiyaç duymadan tedbirlere uymayı bir yaşama biçimi haline getirebilirsek yaz aylarında şimdiye göre daha rahat olacağımız söylenebilir" dedi.

ZİYNETİ KOCABIYIK
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Korona nedeniyle talep arttı... Kilosu 40 liradan alıcı buluyor
31 Aralık 2020 08:59		 Ateş Kara'dan aşı güvenilirliğine dikkat çeken benzetme
31 Aralık 2020 08:51
Bilgi kirliliği araştırması: Yüzde 50 hala kelle paçaya inanıyor
31 Aralık 2020 08:45		 AİHM'in gözü kör kulağı sağır olmuş
31 Aralık 2020 08:31
Bir tek o kurtulmuştu! 4 yıl sonra yeni görevi
31 Aralık 2020 08:24		 Uçakta unvan kavgası! Mühendis mi, eleman mı?
31 Aralık 2020 08:19
Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı
31 Aralık 2020 06:47		 İŞKUR hibesiyle kurduğu işiyle hayatında yeni bir sayfa açtı
30 Aralık 2020 23:49
İYİ Parti'li vekil Durmuş Yılmaz koronavirüse yakalandı
30 Aralık 2020 23:29		 Çin'den aşılar geldi, peki süreç nasıl devam edecek?
30 Aralık 2020 23:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:07 - 101 yaşında koronayı yendi, uzun yaşamın sırrını verdi09:04 - Dolar ve avro güne kaç TL'den başladı?09:00 - İstisnalar arasındaki bakanlık dahi yılın son günü ilana çıktı08:59 - Korona nedeniyle talep arttı... Kilosu 40 liradan alıcı buluyor08:52 - Yılbaşı kutlamaları Avrupa'da da yasak08:51 - Ateş Kara'dan aşı güvenilirliğine dikkat çeken benzetme
08:50 - 'Çin'de aşı yasal değil' iddiasına yalanlama08:45 - Bilgi kirliliği araştırması: Yüzde 50 hala kelle paçaya inanıyor08:31 - AİHM'in gözü kör kulağı sağır olmuş08:24 - Bir tek o kurtulmuştu! 4 yıl sonra yeni görevi08:21 - 2021 yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi belli oldu08:21 - 21 Kamu Kurumu 3 bin 272 personel almak için ilana çıktı
08:19 - Uçakta unvan kavgası! Mühendis mi, eleman mı?08:11 - Ekonomide 6 kritik karar07:58 - Gezen tavuğun foyası ortaya çıktı07:52 - Aylin Hoca cinayeti planlı mı? İşte yeni detaylar07:35 - 'CHP'li vekil bana ailesini rahat bırak dedi'
07:26 - CHP'de İnce tasfiyesi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Gezen tavuğun foyası ortaya çıktı
Ortaokullara gelecek dönem Satranç dersi konulacak
21 Kamu Kurumu 3 bin 272 personel almak için ilana çıktı
'CHP'li vekil bana ailesini rahat bırak dedi'
2021'de Yargıda bu reformlar hayata geçirilecek
Gözler Yargıtay'da! HDP'ye devletten para yok
Türkiye'de sezaryen sonrası normal doğuma ilgi arttı
Aylin Hoca cinayeti planlı mı? İşte yeni detaylar
Bir tek o kurtulmuştu! 4 yıl sonra yeni görevi
Ekonomide 6 kritik karar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erzurum soğuğu vs sivas soğuğu vs afyon soğuğu 7
bim aşı reklamı 5
enderun 1
hasanoğlan köy enstitüsü 3
papatya çayı 6
Biyografi Kitapları 11
çibörek 1
cips 2
sigara içerken hıçkırık tutması 1
sonunda bu da oldu 2
SON İLANLAR
Milli Savunma Bakanlığı 55 Uzman Yardımcısı Alacak
Milli Savunma Bakanlığı 134 memur alacak
Hakkari Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 uzman yardımcısı alacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 40 öğretmen alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BTK, 30 Bilişim uzmanı yardımcısı alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam