Bilim dünyasından sevindirici haber: Sonbahara rahatlarız

Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde görülen ve yeni bir virüsün yol açtığı zatürre vakalarını bildirmesinin üzerinden tam bir yıl geçti. Covid-19 olarak adlandırılan virüs, an itibarıyla dünyada 80 milyondan fazla kişiye bulaştı; yaklaşık 2 milyon kişinin ölümüne yol açtı. Koronavirüs dünyayı hasta etmekle kalmadı, bütün hayat şeklimizi de değiştirdi. Bugün bütünüyle Covid-19'un şekillendirdiği 2020'yi geride bırakıyor 202'e giriyoruz. Yeni yıla girerken akıllardaki en önemli soru ise "2021'de koronavirüsten kurtulabilecek miyiz? Eski hayatımıza geri dönebilecek miyiz?" Bu soruları uzmanlara yönelttik. Aldığımız cevaplar ortaktı: Hızlı ve yaygın bir aşılama yapabilirsek 2021'in ikinci yarısından sonra rahatlarız...

TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI YÜZDE 60 OLMALI

2021'de aşıların devreye girmesiyle salgının seyrinin tamamen değişeceğini söyleyen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Aşılar sayesinde artık daha umutluyuz. Aşıların yaygın olarak kullanılması, hastalığı geçirenler ve aşı olanlar vasıtasıyla toplum bağışıklığının yüzde 60'ların üzerine çıkması sağlanabilirse hastalıkla mücadelede ciddi bir başarı sağlanmış olur. Toplumdaki bağışıklık oranı ne kadar yüksek olursa o kadar rahat edeceğimizi ümit ediyoruz. Eğer yaygın biçimde aşılamayı sağlayabilirsek toplum bağışıklığında önemli bir noktaya geliriz. Özellikle risk gruplarının aşı vasıtasıyla korunmasını sağlayabilir ve herhangi bir kapatma kararına ihtiyaç duymadan tedbirlere uymayı bir yaşama biçimi haline getirebilirsek yaz aylarında şimdiye göre daha rahat olacağımız söylenebilir" dedi.

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