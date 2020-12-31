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Beklenen aşılar geldi! 13 Ocak'ta başlıyor

Türkiye'nin Çin'den aldığı 50 milyon aşının 3 milyon dozluk ilk partisi geldi. Aşıların laboratuvarlardaki 14 günlük test süreci de başladı. Aşılar testi geçerse ilk aşılama 13 Ocak'ta başlayacak.
 31 Aralık 2020 07:11
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Sağlık Bakanlığının, Çin'den aldığı 50 milyon Kovid-19 aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi Türkiye'ye geldi. Aşıları taşıyan THY'ye ait Boeing 777 tipi uçak dün saat 05.45'de Esenboğa Havalimanına indi. Özel tasarlanan soğutuculu 17 konteyner içerisinde bulunan aşılar burada 7 adet tıra yüklendi.

TESTLER HEMEN BAŞLADI

Aşılar Sağlık Bakanlığı'na ait Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna getirildi. Akabinde Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumuna ait laboratuvarlarda 14 günlük testleri de başladı.

4 AŞAMADA GERÇEKLEŞECEK

12 Ocak'ta tamamlanacak test süreci sonucunda onay verilirse aşılama 13 Ocak'ta başlayacak. 4 aşamada gerçekleşecek aşılama işlemi ilk olarak Kovid-19 ile birebir temas halinde olan sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üzeri vatandaşlara, polis, öğretmenlere uygulanacak. 2 doz şeklinde uygulamanın ilk safhasında 1,5 milyon kişi aşılanacak.

DİKKAT ÇEKEN SLOGAN

Çin'den Türkiye'ye sabaha karşı gelen aşı kolilerinin üzerinde Türkçe olarak "Maskesiz gülümse, mesafeden kurtul" sloganı dikkat çekti.

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Hakkaniyetle dağıtılacak

Aşı gündemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Bakan Koca Çin'den getirilen aşının 28 gün ara ile iki doz olarak yapılacağını söyledi. Aşılardan rastgele örnek olarak alınan numunelerin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarına sevk edilerek analiz süreci başladığını kaydeden Koca, olumlu bulunursa Acil Kullanım Onayı verileceğini vurguladı. 2021'e sağlık çalışanlarını aşılayarak başlayıp koruyucu tedbirlere geçmenin ilk adımını atacaklarını bildiren Bakan Koca, "Aşının güvenli nakil süreci, uygulan ması ve kayıt altına alınması dijital sitem üzerinden anlık takip edilecektir. Aşı risk yönetim stratejisine uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacaktır." ifadelerini kullandı.

Aracı firma yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşılarının "aracı firma" vasıtasıyla alındığı iddialarının doğruyu yansıtmadığını bildirdi. Aşı konusunda görüşmelerin doğrudan üretici firmalarla yürütüldüğünü daha önce de söylediğini aktaran Koca, söz konusu iddiaları "iftira" olarak niteledi. Koca, "Biontech ve Oxford aşısı dahil olmak üzere tüm aşı üreticileri ile devlet olarak bizzat aracısız görüştük. Devletimiz adına Devlet Malzeme Ofisimiz, Sinovac firması ile görüşmüş ve Türkiye'deki temsilcileri olan Keymen İlaç A.Ş. ile de lojistik süreci takip etmiştir. Sinovac firmasının Türkiye'deki tek yetkili distribütörü Keymen İlaç A.Ş. firmasıdır. Üstelik 7 yıldır bu durum böyledir" ifadelerine yer verdi.

Yasemin Asan

Yeni Şafak
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