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2021'de Yargıda bu reformlar hayata geçirilecek

Adalet Bakanlığı, 2021 yılında hak ve özgürlüklere ilişkin önemli bir yol haritası olacak "İnsan Hakları Eylem Planı"nı açıklayacak. Hakim ve savcı yardımcılığı, cezaevlerinde görüntülü görüşme, yargıda hedef süre uygulamasının kapsamının genişletilmesi gibi birçok reformun yargı sistemine kazandırılması hedefleniyor.
 31 Aralık 2020 07:19
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2021'de Yargıda bu reformlar hayata geçirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Türk yargı sisteminin 5 yıllık yol haritasını oluşturacak Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki devrim niteliğindeki düzenlemeler tek tek hayata geçiriliyor. Adalet Bakanlığı, "güven veren ve erişilebilir adalet sistemi" vizyonu çerçevesinde, yaklaşık 19 ayda 256 faaliyetin 122'si hayata geçirdi. 2020'de hayata geçirilen bazı yenilikler şöyle:

YARGIDA E-DURUŞMA

Hukuk yargılamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, makul sürede sonuçlandırılması amacıyla kanuni düzenleme yapıldı. Hukuk yargılamalarında e-duruşma yapılmasının önü açıldı. 15 Eylül'den bu yana e-duruşmanın uygulandığı mahkeme sayısı 329'e ulaştı. Sulh ve arabuluculuğa teşvik, mahkemelerin uzmanlaşması, ticari davaların hızlanması konularında da önemli değişiklikler getirildi.

YARGI 'SERİ'YE BAĞLADI

Yargı sistemine kazandırılan bir önemli yenilik seri ve basit muhakeme usulleri oldu. Yargılama usullerinin basitleştirilmesine ve sadeleştirilmesine yönelik önemli bir adım olan bu usullerle, vatandaşların karşı karşıya kaldıkları yargısal süreçlerin daha kısa ve zahmetsiz sonlandırılması sağlandı. Toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için infaz düzenlemesi revize edildi. Sadece şiddete maruz kalan kadınlarla ilgili tedbir kararı verecek mahkemeler kuruldu.

CEZAEVLERİNDE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME

Tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla görüntülü görüşmesine imkan tanıyacak sistemin pilot uygulaması Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda başlatıldı. Projenin ülke genelindeki bütün cezaevlerinde uygulanması sağlanacak. Yine elektronik dilekçe arzı da cezaevlerinde hayata geçirilmesi hedeflenen uygulamalar arasında. Cezaevlerinde otomatik olarak "iyi hal" uygulayıp mahkumu erken tahliye etme dönemi 1 Ocak'ta bitiyor. Uzun süredir tartışılan hakim ve savcı yardımcılığına ilişkin de düzenleme yapılarak yasalaşması sağlanacak.

İnsan hakları eylem planı

Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi kapsamında 2021'de yeni yargı reformlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, hak ve özgürlüklere ilişkin standartları daha da yükseltmesi için önemli bir yol haritası olacak İnsan Hakları Eylem Planı'nın güncelleme çalışmaları sürüyor. Yeni yılın ilk aylarında söz konusu çalışmaların tamamlanarak eylem planının kamuoyuna açıklanması hedefleniyor.

Osman Özgan

Yeni Şafak
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