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'CHP'li vekil bana ailesini rahat bırak dedi'

Baba Gültekin: Bana demedi 'davandan vazgeç'. Bana dedi ki; 'ailesini rahat bırak'.
 31 Aralık 2020 07:35
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'CHP'li vekil bana ailesini rahat bırak dedi'

Kızı Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından CHP'li bir vekilden "davadan vazgeç" telefonu aldığı iddia edilen Sıddık Gültekin, Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'e konuştu.

Baba Gültekin isim vermeden şunları kaydetti:

ŞAHİTLER VAR: Ayın 4'ünde mahkemeden sonra açıklama yapacağım. Avukatın söylediği bütün kelimeler doğrudur. Ben niye iftira atayım? Hiçbir milletvekilini tanımıyorum. Diyelim ki ben yalan söyledim. Peki bir CHP İlçe Başkanı niye yalan atsın? CHP İlçe Başkanı var ortada. 10 sefer bana söyledi. Şahitler var. Avukatla ben bu konuyu konuştum. 5-6 ay oldu. Ben saklamıştım. Kızımı siyasete alet etmek istemiyorum.

KENDİNİ AÇIKLIYOR: Açıklayacağım kimin bana söylediğini. Zaten kendini açıklıyor. Madem ki telefon açmışsın 1,5-2 dakika konuşmuşsun, doğrudur, zaten biz az ve öz konuştuk. Ben o kelimeyi duyunca beynimden vurulmuşa döndüm. Bana demedi 'davandan vazgeç'. Bana dedi ki; 'ailesini rahat bırak'. Bizim Doğu ve Güneydoğu'da eskiden kalma 'kan davaları' var. Bunlar da tutuşmuşlar. Bu da galiba iyi niyetinden dolayı aracı olmaya çalıştı ama eline yüzüne bulaştırdı.

İLÇE BAŞKANINI DEVREYE SOKTULAR: Kan kanla temizlenmez. Bunlar tutuşmuşlar. 'Aşirettir, öldürecekler'. Aileyi korumak için yani bana aileyi rahat bırakmam için teklif edildi. İlçe Başkanı'nı bile devreye soktular. Hatta falan tarihte Ankara'ya gitmemi söylediler. Milletvekiline dediğim şey; 'Sizin kızınız olsa. Sen ne bunu söylemiş ol, ne ben duymuş olayım'. Aradan 2 ay geçti. İlçe Başkanı, bana bu teklifi tekrar getirdi. Bir sefer değil, iki sefer değil, üç dört sefer. Ben bunu Özgür Özel'e de, Veli Ağbaba'ya da söyledim.
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