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Ekonomide 6 kritik karar

Ekonomide yeni yıla girerken hükümetten son dakika hamleleri geldi. Hükümet yeni yıla birçok alanda da 6 önemli adımla giriyor.
 31 Aralık 2020 08:11
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Ekonomide 6 kritik karar

Ekonomide yeni yıla girerken hükümetten son dakika hamleleri geldi. Buna göre Aileleriyle birlikte milyonları ilgilendiren çalışan gruplarının temel ücretleri belli oldu. En az alan 3 bin 427 TL alacak.

Ayrıca hükümet yeni yıla birçok alanda da 6 önemli adımla giriyor. Kritik ödemenin tarihi öne alındı. 5 gün sonra gerçekleşecek. Nakdi ücret desteği 2 ay uzatıldı. Esnafın kira desteği başvuruları başladı. Yapılandırmada başvuru ve taksit süresi uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği 5 Ocak'ta hesapta. KİT'lerde sözleşmeli personelin ücreti arttı

76 MİLYARLIK BORÇ YAPILANDIRILDI

Bugüne kadar 10 milyonun üzerinde başvurunun geldiği yapılandırmada da başvuru ve ilk taksit süreleri 1 ay uzatıldı. Süre uzatımından önce başvurular için son tarih bugün olarak belirlenmişti. Sadece vergi yapılandırmasında 17 Kasım'dan bu yana 5 milyon 600 bin vatandaş 76 milyar liralık borcunu yapılandırdı.

ÖDEMELER 5 GÜN SONRA YAPILACAK

Esnafa destek paketi kapsamında esnafa verilecek gelir kaybı ve kira destekleri için başvurular dün başladı. Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplara yatırılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, salgın nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında 1 Aralık itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını anımsattı. Bakan Selçuk, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Ocak'ta yapılacağını belirterek, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını söyledi.

MİLYONLARI İLGİLENDİREN MESLEKLERİN ÜCRETLERİ BELLİ OLDU: EN AZ ALAN 3 BİN 427 TL ALACAK

Alınan karar ve gerçekleştirilen düzenleme KİT'lerdeki birçok meslek grubunu ilgilendiriyor. Sözleşmeli personel pozisyonlarına ait temel ücretler birinci grup için en düşük 4.036 lira, ikinci grup için 3.558 lira ve üçüncü grup için 3.427 lira olacak. Personelin temel ücretleri de bu sözleşmede belirlenen oranlarda artırılacak.

HAZAL ATEŞ
Sabah
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