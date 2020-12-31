1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ateş Kara'dan aşı güvenilirliğine dikkat çeken benzetme

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında kritik açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kara, corona virüsü aşılarının güvenilirliğini anlatırken dikkat çeken bir benzetme kullandı.
 31 Aralık 2020 08:51
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ateş Kara, aşıların otomobile binip bir yere giderken aldığımız riskten 100 kat daha güvenli olduğunu anlattı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Ateş Kara, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge Programı'na konuk oldu.

Türkiye'nin ana gündem maddeleri arasında Çin'den bu sabah Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşıları başı çekerken, Prof. Dr. Ateş Kara önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs aşılarının Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu tarafından test edileceğini anlatan Ateş Kara, aşıların yakın dönemde eczanelerde satılmasının beklenmediğini belirtti. Kara, "Dünyanın talebi çok fazla. Çin'in üreteceği inaktif aşı üretimi 500 milyon doz civarında. Aşıların eczanelerde satılması en iyi ihtimalle 1,5-2 senede olur" dedi.

Aşıların güvenilirliğine ilişkin kritik bir benzetme yapan Prof. Dr. Kara, "Eğer siz bugün otomobile binip herhangi bir yere gidiyorsanız aşı ondan 100 kat daha güvenli. Otomobille giderken aldığımız riskten 100 kat daha güvenli. Bu da en riskli aşıyla ilgili bir durum" ifadelerini kullandı
CNN Türk
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Korona nedeniyle talep arttı... Kilosu 40 liradan alıcı buluyor
31 Aralık 2020 08:59		 Bilgi kirliliği araştırması: Yüzde 50 hala kelle paçaya inanıyor
31 Aralık 2020 08:45
AİHM'in gözü kör kulağı sağır olmuş
31 Aralık 2020 08:31		 Bir tek o kurtulmuştu! 4 yıl sonra yeni görevi
31 Aralık 2020 08:24
Uçakta unvan kavgası! Mühendis mi, eleman mı?
31 Aralık 2020 08:19		 Bilim dünyasından sevindirici haber: Sonbahara rahatlarız
31 Aralık 2020 07:04
Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı
31 Aralık 2020 06:47		 İŞKUR hibesiyle kurduğu işiyle hayatında yeni bir sayfa açtı
30 Aralık 2020 23:49
İYİ Parti'li vekil Durmuş Yılmaz koronavirüse yakalandı
30 Aralık 2020 23:29		 Çin'den aşılar geldi, peki süreç nasıl devam edecek?
30 Aralık 2020 23:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:07 - 101 yaşında koronayı yendi, uzun yaşamın sırrını verdi09:04 - Dolar ve avro güne kaç TL'den başladı?09:00 - İstisnalar arasındaki bakanlık dahi yılın son günü ilana çıktı08:59 - Korona nedeniyle talep arttı... Kilosu 40 liradan alıcı buluyor08:52 - Yılbaşı kutlamaları Avrupa'da da yasak08:51 - Ateş Kara'dan aşı güvenilirliğine dikkat çeken benzetme
08:50 - 'Çin'de aşı yasal değil' iddiasına yalanlama08:45 - Bilgi kirliliği araştırması: Yüzde 50 hala kelle paçaya inanıyor08:31 - AİHM'in gözü kör kulağı sağır olmuş08:24 - Bir tek o kurtulmuştu! 4 yıl sonra yeni görevi08:21 - 2021 yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi belli oldu08:21 - 21 Kamu Kurumu 3 bin 272 personel almak için ilana çıktı
08:19 - Uçakta unvan kavgası! Mühendis mi, eleman mı?08:11 - Ekonomide 6 kritik karar07:58 - Gezen tavuğun foyası ortaya çıktı07:52 - Aylin Hoca cinayeti planlı mı? İşte yeni detaylar07:35 - 'CHP'li vekil bana ailesini rahat bırak dedi'
07:26 - CHP'de İnce tasfiyesi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Gezen tavuğun foyası ortaya çıktı
Ortaokullara gelecek dönem Satranç dersi konulacak
21 Kamu Kurumu 3 bin 272 personel almak için ilana çıktı
'CHP'li vekil bana ailesini rahat bırak dedi'
2021'de Yargıda bu reformlar hayata geçirilecek
Gözler Yargıtay'da! HDP'ye devletten para yok
Türkiye'de sezaryen sonrası normal doğuma ilgi arttı
Aylin Hoca cinayeti planlı mı? İşte yeni detaylar
Bir tek o kurtulmuştu! 4 yıl sonra yeni görevi
Ekonomide 6 kritik karar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
konuşan karga 3
ermenek 2
2020'ye minnet notu bırak 7
captain fantastic 3
Aylin Sözer 7
27.12.2020 turistin polise saldırması 2
şikayetçiyim butonu 3
pişmanlık 1
Salieri kompleksi 2
nokta 1
SON İLANLAR
Milli Savunma Bakanlığı 134 memur alacak
Hakkari Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 uzman yardımcısı alacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 40 öğretmen alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BTK, 30 Bilişim uzmanı yardımcısı alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 24 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam