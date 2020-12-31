Uçakta unvan kavgası! Mühendis mi, eleman mı?

Birkaç yıl önce 2-3 üniversite uçak bakım mühendisi mezun verirken, şimdilerde mezun veren üniversite sayısı 20'yi bulmuş durumda. Her yıl ortalama 700 öğrenci, uçak bakım mühendisi olmak için üniversitelere kaydını yapıyor. Öğrenim görülen okul sayısı ile birlikte öğrenci sayısı da yüksek olunca, 7 yıl önce baş gösteren 'unvan' krizi de yeniden baş gösterdi.

TMMOB İTİRAZ ETTİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 1 yılı hazırlık olmak üzere toplam 5 yıl öğrenim görülen uçak havacılık elektrik elektronik bölümü mezunları için 26 Temmuz 2012'de önemli bir karar aldı. YÖK, anılan bölümden mezun olan öğrenciler için de "uçak mühendisi" unvanı kullanılmasına karar verdi. Karara, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) itiraz etti. TMMOB, kararın iptali için Danıştay'a başvurdu. Dava başvuru dilekçesinde, üniversitelerin uçak mühendisliği bölümünde mezun olanlar ile uçak havacılık elektrik elektronik bölümünde mezun olanların aynı dersleri görmediği, dolayısı ile aynı unvanın kullanılmasının yasaya aykırı olduğu savunuldu. Davaya bakan Danıştay 8. Dairesi, 9 Mayıs 2013'te, YÖK'ün bir yıl önce verdiği kararı iptal etti.

'MÜHENDİS GİTTİ 'ELEMAN' GELDİ

Bu iptal kararı ile birlikte TMMOB, YÖK'e başvurdu. Başvuruda, daha önce alınan kararın düzeltilmesi talebinde bulunuldu. YÖK de, konu ile ilgili kararını vermeden önce, Üniversitelerarası Kurul'un (ÜAK) da görüşünü aldı. ÜAK ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nden rapor aldı. İTÜ raporunda, 'uçak bakım elemanı' unvanının uygun olacağı yönünde rapor hazırladı. İTÜ raporu sonrası YÖK bu kez Ekim 2013'te, 'uçak elektrik-elektronik bakım elemanı' unvanın kullanılmasına karar verdi.

2012'de kurulan Uçak Bakım Mühendisleri Derneği üyeleri söz konusu unvanın hukuka aykırı olduğunu, hak ihlali yaşadıkları görüşünde. Dernek üyeleri konunun çözümü için YÖK'ün dışında Kamu Denetçiliği Kurumu'na da başvurdu. Kuruma yapılan başvurularda, en az 5 yıl öğrenim gördüklerini belirterek, kendilerinin görmezden gelindiğini öne sürüldü.

'ELEMAN' ALAY KONUSU YAPILIYOR

"Uçak bakım elemanı deyince, unvandaki 'eleman' kelimesi nedeni ile kimi zaman alay konusu oluyoruz" diyen Yalçın Tanrıverdi "Ortada ciddi bir haksızlık var. Örneğin Erciyes Üniversitesi'nde Uçak ve Uzay Mühendisliği mezunu 153 kredi ile, uçak elektrik elektronik öğrencisi ise 185 kredi ile mezun olabiliyor. Ancak bu bölümden mezun olan öğrencinin aldığı unvan 'uçak bakım elemanı' oluyor. Burada olması gereken ya uçak bakım mühendisliği ya da uçak teknoloji mühendisliği" olmalı dedi. Unvan sorununu çözümü sonrası uçak bakım mühendisleri odası kurmayı amaçladıklarını belirten Tanrıverdi "Eleman unvanı bir dizi soruna yol açıyor. En basitinden, sektörde uçak bakım elemanının yönetici olma imkanı yok. Aselsan. TAI, Havelsan gibi kurumlara giremiyoruz. Unvan farkından aldığımız ücret de daha düşük. Yine KPSS'ye girerek mezun olduğumuzda programda memurluk yapamıyoruz" diye konuştu.