21 Kamu Kurumu 3 bin 272 personel almak için ilana çıktı
Birçok bakanlık ve üniversite çok sayıda personel alım ilanı yayımladı.
|31 Aralık 2020 08:21
|+Aa- Yazdır
İşte o ilanlar...
1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 uzman yardımcısı alacak
2-Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 40 öğretmen alacak
3-Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli 148 personel alacak
4-Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 24 personel alacak
5-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 uzman yardımcısı alacak
6-Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli 179 sağlık personeli alacak
7-Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 226 sağlık personeli alacak
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Soylu: Jandarma Uzman Çavuş alım süreci başladı
30 Aralık 2020 20:49
|Atama izinleri yanmasın diye, 50 Üniversite birden akademik personel alım ilanına çıktı
30 Aralık 2020 15:33
|Simülasyonlu KPSS 2020/2 robotu yayında
30 Aralık 2020 12:49
|KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı
30 Aralık 2020 11:45
|CTE 160 ceza infaz kurumu katibi alacak
30 Aralık 2020 08:30
|Devlet korumasındaki 1093 kişi kamuya atanacak
29 Aralık 2020 11:59
|Giresun Üniversitesi, akademik ilanı iptal etmek zorunda kaldı
29 Aralık 2020 10:04
|Tarım ve Orman Bakanlığına 826 işçi alınacak
29 Aralık 2020 09:53
|Ticaret Bakanlığı toplam 110 personel alımı yapacak
29 Aralık 2020 08:20
|Sosyal hizmet alanı için iki işletmeciye özel ilan!
27 Aralık 2020 10:05