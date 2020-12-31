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21 Kamu Kurumu 3 bin 272 personel almak için ilana çıktı

Birçok bakanlık ve üniversite çok sayıda personel alım ilanı yayımladı.
 31 Aralık 2020 08:21
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21 Kamu Kurumu 3 bin 272 personel almak için ilana çıktı
Memurlar.Net
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