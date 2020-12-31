Bir tek o kurtulmuştu! 4 yıl sonra yeni görevi
|31 Aralık 2020 08:24
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İstanbul Ortaköy'de ünlü eğlence mekanı Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısının üzerinden 4 yıl geçti. Terör örgütü DEAŞ tarafından yılbaşı gecesi gerçekleştirilen ve dünya kamuoyunu sarsan saldırıda ilk kurşunların hedefi olan güvenlik görevlilerinden tek sağ kalan Serkan Demir'di.
O gece Demir'in yanına ısınmak için gelen diğer güvenlik görevlisi Hatice Karcılar, polis Burak Yıldız ve servis şoförü Ayhan Arık hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Demir ise Cerrahpaşa Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kazandı.
Sabah gazetesinden Fatih Ulaş'ın haberine göre, iki yıl önce evlenip yeni bir hayata başlayan Demir, geçen yıl baba oldu. Terör mağduru güvenlik görevlisi, şimdi İstanbul Adliyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya devam ediyor. Demir'in saldırıda sağ omzunun bir kısmı Kalaşnikof mermisiyle kopmuş, sağ kolu sakatlanmış, yüzünde mermi izi kalmıştı.
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