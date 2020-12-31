İstisnalar arasındaki bakanlık dahi yılın son günü ilana çıktı
|31 Aralık 2020 09:00
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2020/60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, atama izinlerinin kamu kurum ve kuruluşları bazında dağılımları yapılmıştır.
Bu Kararnamenin 2'nci maddesine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında münhasıran vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcı kadroları ile Türk Patent ve Marka Kurumuna ait Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalar, atama izin sınırlamasına dahil değildir. Bu düzenlemeyle, 5 kurumun personel ihtiyacı çok önemli görülmüştür.
Kararnamede ismi geçen kurumlardan birisi de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'dır. Ancak Bakanlık, Cumhurbaşkanlığının çok önem verip istisna listesine aldığı atama izinlerini ancak yılın son günü kullanabildi. Üstelik ilan metni dahi eksik yayımlandı.
Bu uygulama, kamu kurumu yöneticilerinin ne kadar yavaş çalıştıklarını, işlerin neden aksadığını göstermesi açısından önemli bir göstergedir.
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