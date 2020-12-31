1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilgi kirliliği araştırması: Yüzde 50 hala kelle paçaya inanıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin salgın dönemiyle ilgili bilgi kirliliği araştırmasına göre virüsün herkesi evde tutmak isteyen hükümetlerin işi olduğuna inananların oranı yüzde 28 olarak saptandı.
 31 Aralık 2020 08:45
+Aa- Yazdır
Bilgi kirliliği araştırması: Yüzde 50 hala kelle paçaya inanıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi, koronavirüsün ortaya çıkardığı komplo teorilerini araştırdı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün yürüttüğü infodemi(bilgi kirliliği) araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırma kapsamında, 10 binden fazla tweet analiz edilirken, 1629 kişiyle de anket çalışması yapıldı.

Milliyet'ten Meltem Günay'a çalışmanın sonuçlarını yorumlayan Prof. Dr. Emre Erdoğan şu bilgileri paylaştı: "Görüşülenlerin yüzde 77'sinin dünyada halkın hiç haberdar olmadığı önemli şeyler olduğuna, yüzde 63'ünün siyasetçilerin kararlarının ardındaki gerçek niyetlerini vatandaşlara söylemediğine, yüzde 51'inin siyasi kararları etkileyen gizli örgütler olduğuna ve yüzde 45'inin hükümetin bütün vatandaşları gözetlediğine inandığını gördük. Alınan sonuçlar, Türkiye'de komplo teorilerine inananların oranının yüksek olduğunu gösteriyor. Eğitim seviyesi ortaöğretim olanlar, emekliler ve işsizler; diğer kişilere göre komplo teorilerine daha fazla inanıyorlar."

'ABD ya da Çin üretti'

Prof. Dr. Erdoğan pandemi döneminde paylaşılan en yaygın komplo teorilerini şöyle aktardı; "Görüşülenlerin yüzde 56'sı virüsün ABD ya da Çin gibi büyük güçler tarafından üretildiğine inanıyor. Yüzde 52'lik bir kesim hükümetlerin verdiği koronavirüs istatistiklerini güvenilir bulmuyor. Virüsün Çin'deki bir laboratuvarda üretilip bir kaza sonucu dünyaya yayıldığına inananların oranı yüzde 50. Hükümetlerin yaşlı nüfustan kurtulmak için bu virüsü ürettiğine inananların oranı yüzde 44 iken virüsün ucuz bir tedavisi olmasına karşılık hala gizlendiğine inananların oranı yüzde 40.

Hükümetlerin virüsten yararlanarak herkesi aşılamak istediklerini düşünenlerin oranı yüzde 28. Yüzde 28'lik bir oran virüsün herkesi evde tutmak isteyen hükümetlerin işi olduğuna inanıyor."

Türk aşısına güveniyorlar

Araştırmaya katılanların yüzde 39'u Almanya'nın geliştirdiği aşıyı yaptırma eğiliminde. Bu oran Çin ve Rusya tarafından geliştirilen aşılar için yüzde 29, ABD tarafından geliştirilen aşı için yüzde 31. Katılımcıların yüzde 58'i Türkiye tarafından geliştirilen aşıyı yaptıracaklarını söylüyor.

Kelle paçaya inanıyorlar

Araştırmaya göre; işkembe, kelle paça çorbası gibi besinlerin koronavirüsten koruyacağına inananların oranı yüzde 50; yüzde 27'lik bir kesim virüs yayılmadan önce ABD'de aşısının geliştirildiği görüşüne katılıyor. Katılımcıların yüzde 29'u koronavirüsün yarasa çorbası yiyenlerden bulaştığı inancında.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Korona nedeniyle talep arttı... Kilosu 40 liradan alıcı buluyor
31 Aralık 2020 08:59		 Ateş Kara'dan aşı güvenilirliğine dikkat çeken benzetme
31 Aralık 2020 08:51
AİHM'in gözü kör kulağı sağır olmuş
31 Aralık 2020 08:31		 Bir tek o kurtulmuştu! 4 yıl sonra yeni görevi
31 Aralık 2020 08:24
Uçakta unvan kavgası! Mühendis mi, eleman mı?
31 Aralık 2020 08:19		 Bilim dünyasından sevindirici haber: Sonbahara rahatlarız
31 Aralık 2020 07:04
Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı
31 Aralık 2020 06:47		 İŞKUR hibesiyle kurduğu işiyle hayatında yeni bir sayfa açtı
30 Aralık 2020 23:49
İYİ Parti'li vekil Durmuş Yılmaz koronavirüse yakalandı
30 Aralık 2020 23:29		 Çin'den aşılar geldi, peki süreç nasıl devam edecek?
30 Aralık 2020 23:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:07 - 101 yaşında koronayı yendi, uzun yaşamın sırrını verdi09:04 - Dolar ve avro güne kaç TL'den başladı?09:00 - İstisnalar arasındaki bakanlık dahi yılın son günü ilana çıktı08:59 - Korona nedeniyle talep arttı... Kilosu 40 liradan alıcı buluyor08:52 - Yılbaşı kutlamaları Avrupa'da da yasak08:51 - Ateş Kara'dan aşı güvenilirliğine dikkat çeken benzetme
08:50 - 'Çin'de aşı yasal değil' iddiasına yalanlama08:45 - Bilgi kirliliği araştırması: Yüzde 50 hala kelle paçaya inanıyor08:31 - AİHM'in gözü kör kulağı sağır olmuş08:24 - Bir tek o kurtulmuştu! 4 yıl sonra yeni görevi08:21 - 2021 yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi belli oldu08:21 - 21 Kamu Kurumu 3 bin 272 personel almak için ilana çıktı
08:19 - Uçakta unvan kavgası! Mühendis mi, eleman mı?08:11 - Ekonomide 6 kritik karar07:58 - Gezen tavuğun foyası ortaya çıktı07:52 - Aylin Hoca cinayeti planlı mı? İşte yeni detaylar07:35 - 'CHP'li vekil bana ailesini rahat bırak dedi'
07:26 - CHP'de İnce tasfiyesi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Gezen tavuğun foyası ortaya çıktı
Ortaokullara gelecek dönem Satranç dersi konulacak
21 Kamu Kurumu 3 bin 272 personel almak için ilana çıktı
'CHP'li vekil bana ailesini rahat bırak dedi'
2021'de Yargıda bu reformlar hayata geçirilecek
Gözler Yargıtay'da! HDP'ye devletten para yok
Türkiye'de sezaryen sonrası normal doğuma ilgi arttı
Aylin Hoca cinayeti planlı mı? İşte yeni detaylar
Bir tek o kurtulmuştu! 4 yıl sonra yeni görevi
Ekonomide 6 kritik karar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hırvatistan'da deprem 2
28 aralık 2020 asgari ücret açıklaması 1
baltayı taşa vurmak 2
yoğurt yedikten sonra 1
erkan tan 1
ermenek 2
tarihi değiştiren buluşlar 1
davadan çekil,telefonu 2
eskişehir spor 3
captain fantastic 3
SON İLANLAR
Milli Savunma Bakanlığı 134 memur alacak
Hakkari Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 uzman yardımcısı alacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 40 öğretmen alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BTK, 30 Bilişim uzmanı yardımcısı alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 24 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam