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'Çin'de aşı yasal değil' iddiasına yalanlama

Çin İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü, Sinovac'ın ülkesinde 'henüz yasal olmadığı' iddialarına ilişkin "Başkonsolosumuz hiçbir zaman Çin'de aşının yasak olduğunu söylememiştir" açıklamasında bulundu. Sözcü, Temmuz ayından itibaren aşının acil kullanımına başlandığını da belirtti.
 31 Aralık 2020 08:50
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'Çin'de aşı yasal değil' iddiasına yalanlama

Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşısının Faz-3 aşamasında olduğu için Çin'de kullanımının henüz yasal olmadığı iddia edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Çin İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü, ''Başkonsolosumuz hiçbir zaman Çin'de aşının yasak olduğunu söylememiştir'' dedi.

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'nin, bugün Türkiye'ye ulaşan Çin'in ürettiği koronavirüs aşısının Çin'de kullanımının yasak olduğunu söylediği öne sürülmüştü.

Konuya ilişkin açıklama yapan Çin İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü, ''Başkonsolosumuz hiçbir zamanda Çin'de aşının yasak olduğunu söylememiştir'' dedi.

Haberleri yalanlayan açıklamanın tamamı şöyle:

''Bir yalan haber daha. Başkonsolosumuz hiçbir zamanda Çin'de aşının yasak olduğunu söylememişti. Gerçek: Temmuz ayından itibaren Çin'de aşının acil kullanımı başlatılmış durumda, Aralık ayında Çin'de farklı eyaletlerde aşının toplumdaki uygulanması da başlatılmıştır.''

Memurlar.Net
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