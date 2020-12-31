'Çin'de aşı yasal değil' iddiasına yalanlama
|31 Aralık 2020 08:50
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Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşısının Faz-3 aşamasında olduğu için Çin'de kullanımının henüz yasal olmadığı iddia edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Çin İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü, ''Başkonsolosumuz hiçbir zaman Çin'de aşının yasak olduğunu söylememiştir'' dedi.
Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'nin, bugün Türkiye'ye ulaşan Çin'in ürettiği koronavirüs aşısının Çin'de kullanımının yasak olduğunu söylediği öne sürülmüştü.
Konuya ilişkin açıklama yapan Çin İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü, ''Başkonsolosumuz hiçbir zamanda Çin'de aşının yasak olduğunu söylememiştir'' dedi.
Haberleri yalanlayan açıklamanın tamamı şöyle:
''Bir yalan haber daha. Başkonsolosumuz hiçbir zamanda Çin'de aşının yasak olduğunu söylememişti. Gerçek: Temmuz ayından itibaren Çin'de aşının acil kullanımı başlatılmış durumda, Aralık ayında Çin'de farklı eyaletlerde aşının toplumdaki uygulanması da başlatılmıştır.''
Bir yalan haber daha.Çin Başkonsolosluğu Sözcüsü/中国驻伊斯坦布尔总领馆发言人 (@chinaconsulist) December 30, 2020
Başkonsolosumuz hiçbir zamanda Çinde aşının yasak olduğunu söylememişti.
Gerçek: Temmuz ayından itibaren Çinde aşının acil kullanımı başlatılmış durumda, Aralık ayında Çinde farklı eyaletlerde aşının toplumdaki uygulanması da başlatılmıştır. https://t.co/4OpBluqfpY
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