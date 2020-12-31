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Yılbaşı kutlamaları Avrupa'da da yasak

Yılbaşında koronavirüs önlemleri Avrupa'da da artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştı. Yeni yıla sayılı saatler kala Avrupa sokaklarında her yıl alışık olduğumuz renkli görüntüler ve hazırlıklar olmakla birlikte hemen hemen tüm kutlamalar yasaklanmış durumda.
 31 Aralık 2020 08:52
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Yılbaşı kutlamaları Avrupa'da da yasak

Koronavirüs salgını ile tüm dünyanın mücadelesi devam ediyor.

Yeni yıla sayılı saatler kala Avrupa sokaklarında her yıl alışık olduğumuz renkli görüntüler ve hazırlıklar olmakla birlikte hemen hemen tüm kutlamalar yasaklanmış durumda.

Vakaların artmasından endişe duyan Avrupa ülkeleri yılbaşı dönemi yeni kararlarla kısıtlamaları sıkılaştırma yoluna başvurdu.

İTALYA 4 GÜN BOYUNCA EVDE

İtalya'da bugün yerel saatle 22.00'de sokağa çıkma yasağı uygulaması başlayacak, yasak 4 Ocak 05.00'e kadar geçerli olacak.

Kısıtlamaların bölgesel bazda uygulandığı İtalya'da 31 Aralık-4 Ocak arasında tüm ülkede en yüksek risk olarak tanımlanan "kırmızı bölge" uygulaması geçerli olacak.

Kırmızı bölgelerde, iş ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, bölgeler ve şehirlerarası seyahatlere acil durumlar haricinde izin verilmiyor. Ancak yılbaşı tatili döneminde 05.00-22.00 arasında günde 1 kez olmak kaydıyla en fazla 2 kişilik ziyaretlere ve 30 kilometre mesafedeki nüfusu 5 binden az olan beldeler arasında seyahatlere izin veriliyor.

OTELLERDE TOPLU KUTLAMA YASAK

İtalya'da yılbaşı günü restoranlar 22.00'ye kadar açık kalabilecek, ancak sadece paket servisi yapabilecek. Yılbaşını otelde kutlamak isteyenler ise yılbaşı yemeğini odalarında yemek zorunda kalacak.

Otel restoranları 05.00'e kadar ancak oda servisi şeklinde hizmet verebilecek. Otel restoranları müşterilerini ağırlayamayacak. korona kısıtlamalarını ihlal edenler 400 ila bin euro arasında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalacak.

FRANSA'DA EVDE YAPILACAK ÖZEL KUTLAMALAR 6 KİŞİYLE SINIRLANDIRILDI

Fransa'da da korona salgını nedeniyle yılbaşı kutlamaları kısıtlandı.

Kısıtlamanın amacı ise "vaka sayısındaki artışı önlemek" şeklinde açıklandı.

Fransızların uygun şekilde doldurulmuş bir izin belgesi olmadan yerel saatle 20.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı sırasında dışarı çıkmalarına izin verilmeyeceği duyuruldu.

Halka açık alanlarda kutlamak yapmak yasak iken, evde yapılan özel kutlamalar 6 kişiyle sınırlandırıldı.

ALMANYA YENİ YILA SIKI KORONA ÖNLEMLERİ ALTINDA GİRECEK

Yılbaşı akşamı Almanya'da ise 13 Aralık'ta federal hükümetin ve eyaletlerin birlikte aldığı kararlar uygulanacak.

Alınan kararlar kapsamında kafeler, restoranlar, barlar, diskolar, eğlence kulüpleri kapalı kalmaya devam edecek. Yılbaşı eğlencelerinin evlere taşınması beklenirken, evlerde de iki farklı haneden en fazla 5 kişi bir araya gelebilecek.

14 yaşından küçükler kuraldan muaf olacak.

HAVAİ FİŞEK SATIŞI YASAK, KULLANIMI SERBEST

Almanya'da havai fişek satışı bu yıl için yasaklandı. Fakat genel bir havai fişek atma yasağı gelmemesi de kafaları karıştırdı.

Yalnızca belediyelerin belirleyeceği bazı caddelerde ve kamusal alanlarda havai fişek ateşlenmesi yasak olacak.

TOPLANMA VE ALKOL YASAĞI

Almanya'da yılbaşında sokaklarda toplanma yasağı uygulanacak. Özellikle havai fişek atmak ve kutlama yapmak için vatandaşların sokaklarda bir araya gelmesi istenmiyor.

Baden-Württemberg ve Bavyera gibi bazı eyaletlerde, yerel saatle 20.00'den sonra sokağa çıkma yasağı, yılbaşı akşamında da uygulanacak.31 Aralık'ta 14.00'ten sonra alkollü içeceklerin satışı veya evlere servisi yasak olacak. Söz konusu yasak, 1 Ocak saat 06.00'ya kadar geçerli olacak. Yine açıkta ve kamusal alanlarda alkol tüketimine yılbaşında da müsaade edilmeyecek.

İSVEÇ'TE EVDE 8 KİŞİ SINIRLAMASI

Bu yıl İsveç'te de yılbaşı buruk geçecek. Koronavirüs salgını nedeniyle restoran ve otellerde kalabalık bir şekilde yeni yıl kutlamaları yapılmaması tavsiye edildi. Evlerde yapılacak kutlamaların ise 8 kişi ile sınırlandırılması istendi.

İNGİLTERE'DE YILBAŞI KADEMELİ KISITLAMALARLA KUTLANACAK

İngiltere'de mutasyona uğrayan korona nedeniyle vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ederken, İngiltere hükümeti ülkenin büyük bir bölümünde en yüksek kısıtlama seviyesi olan 4. seviye kuralları uygulanacağını bildirdi.

İngiltere'de 31 Aralık'tan itibaren Londra, Manchester ve Birmingham gibi büyük şehirler de dahil olmak üzere ülkenin dörtte üçünde seviye 4 kısıtlamaları uygulanacak.

Yılbaşı arifesinde yaklaşık 44 milyon kişinin seviye 4'teki kısıtlamalar kapsamında olacağı belirtilirken, bu bölgedeki vatandaşların başka hane bireyleri ile toplanamayacakları belirtildi.

İngiltere'nin güneyinde tespit edilen korona mutasyonu nedeniyle uygulanan en yüksek seviye kısıtlamalar, 31 Aralık'tan itibaren İngiltere'nin orta ve kuzey bölgelerini de kapsayacak.
Memurlar.Net
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