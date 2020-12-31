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Korona nedeniyle talep arttı... Kilosu 40 liradan alıcı buluyor

Mersin'in Silifke ilçesinde ardıç olarak da bilinen andız kozalağından üretilen andız pekmezine koronavirüs nedeniyle talep arttı. Andız pekmezinin kilosu 40 liradan alıcı buluyor.
 31 Aralık 2020 08:59
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Korona nedeniyle talep arttı... Kilosu 40 liradan alıcı buluyor

İlçede ardıç olarak da bilinen andız kozalağından üretilen pekmeze talep yoğunlaşınca, yılda bir kez pekmez kaynatan Halime Ever, bütün zamanlarını pekmez kaynatmaya ayırdı. Andız kozalağından üretilen pekmezinin kilosu yaklaşık 40 liradan alıcı buluyor. Kandaki şeker miktarını ayarladığı ve kansızlığa iyi geldiğine inanılan andız pekmezi; bronşit, öksürük, ağız yaraları, verem, böbrek iltihabı, sedef hastalığı, mide bulantısı, akciğer, karaciğere faydası ile şifa kaynağı olarak bilinirken, son zamanlarda özellikle nefes darlığına da iyi geldiği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği gerekçesi ile koronavirüs pandemisinde vatandaşlarca bolca talep görüyor.

100 KİLO ANDIZ SUYUNDAN 10 KİLO PEKMEZ ÇIKIYOR

Yapımının oldukça zor olduğunu belirten Silifkeli andız pekmezi üreticilerinden Halime Ever, 100 kilo andız suyundan 10 kilo pekmez çıktığını, ancak şifasının zahmetine değdiğini söyledi. 800 ile 1000 rakımlı dağlık alanlarda yetişen andız ağaçlarının kozalaklarını toplayıp kuruttuklarını, daha sonra kırma işlemine geçildiğini belirten Ever, "Dağlardan topladığımız andızları eve getirdikten sonra iki gün bekletiriz ki, kabukları iyice kurusun. Pekmez aşamasına gelmesi için en az 4 gün gerekli. Kabukları çok sert. Onları keserlerin arkası ile kırarız, çünkü keserin ağırlığı ancak kırıyor. Kırdığımız bu andız kozalaklarını ağzına kadar su dolu kazan, leğen veya tencerelere koyarak bekletiriz. Yaklaşık 4 gün sonra kozalaklar su içinden çıkarılır. Kazanlarda 12 saate yakın kaynatılır. Kaynama sırasında kazanın içindeki sıvı sık sık karıştırılır, kaynama anında kazan içindeki su buharlaşarak savrulur ve sonunda andız pekmezi oluşur" dedi.

KORONODAN KORUNMAK İÇİN TALEP ARTTI

Koronavirüs salgını nedeniyle pekmeze talebin arttığını kaydeden Ever, "Bu pekmez diğer pekmezler gibi değildir, fazla tüketemezsiniz. Kahvaltı da tüketebilirsin, normal içerek tüketebilirsin kaşıkla. İçerisine ceviz ezerek yiyebilirsin, yeme kolaylığı sağlamak için. Günlük iki kaşık içerek de tüketebilirsin. Koronavirüs hastalığından dolayı aşırı bir yoğunluğumuz var, satış talebimiz var. Çok faydalı diyorlar, öksürüğü kestiği için daha çok istiyorlar. Talep çok olduğu için yetişemiyoruz. Satış biraz yoğunlaştı ama aslında çok satış taraftarı değildik ama isteyen olunca mecburen bizde ekmek parası diye kilosunu 40 liradan veriyoruz" diye konuştu.

Talebin yoğun olduğu zamanlarda komşuları ile imece usulü çalışıp toplu siparişe cevap verdiklerini de belirten Ever, piyasada 80 liraya kadar satılan pekmezin kilosunu kendisinin 40 liraya sattığını, çünkü yıllardan bu yana devam eden müşterilerinin güvenini sarsmak istemediğini, 40 liradan da emeğinin karşılığı olan para kazandığını söyledi.
DHA
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