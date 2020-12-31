Dolar ve avro güne kaç TL'den başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3720 liradan, avro 9,0620 liradan güne başladı.
|31 Aralık 2020 09:04
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İstanbul serbest piyasada dolar 7,3720 liradan, avro 9,0620 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,3700 liradan alınan dolar, 7,3720 liradan satılıyor. 9,0600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0620 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3680 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0440 lira olmuştu.
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