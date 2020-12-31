Ankara'da DEAŞ operasyonunda 15 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
|31 Aralık 2020 09:12
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları ve örgütsel anlamda birbirleriyle irtibatları tespit edilen 15 şüphelinin, Ankara merkezli 3 ilde, 31.12.2020 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ile arama / el koyma işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.
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