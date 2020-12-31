1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polis ile alkollü sürücü arasında ilginç diyalog

Alkollü araç kullanırken polise yakalanan sürücü, "Size zorluk çıkarmak istedim. Senin canını yiyeyim" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı.
 31 Aralık 2020 09:30
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Zorlu koronavirüs süreci başladığından beri önce sağlıkçılar ardından da polis ekiplerine bir hayli iş düştü.

Bir taraftan hayat kurtarılırken, diğer yandan suç önlenmeye çalışıldı.

Virüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirler başta olmak üzere emniyet güçleri, mesailerini adeta ikiye katlayarak canını dişine taktı.

Polisin görevi, özellikle salgının artış göstermesiyle alınan sokağa çıkma kısıtlamasında daha da zorlaştı.

Kısıtlamaya uymayanlar, alkollü araç kullananlar, 'dur' ihtarından kaçanlar, drift atanlar, aranan suçlular derken Türk polisi, her gündüz ve her gece görevini yerine getirmeye çalışıyor.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ İLE İLGİNÇ DİYALOG

Yine polisin alkollü bir sürücü ile yaşadığı diyalog anbean kameraya yansıdı.

Görüntünün adresi Edirne.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü, polis ekipleri tarafından fark edildi. Gözaltına alınan sürücü, polis aracına bindirildi ve kimliği istendi.

Ancak sürücünün kimliğini vermeye niyeti yoktu.

"SİZE ZORLUK ÇIKARMAK İSTEDİM"

Polise zorluk çıkaran sürücü, durmadan telefonunu istedi.

"Sen bana telefonumu verirsen ben sana kimliğimi vereceğim." diyen sürücüye karşılık veren polis, "Kimliğini verirsen telefonunu sana vereceğim." dedi.

Yine "Telefonumu verir misin?" cümlelerini tekrar eden sürücü, bu kez karşılığını "Arkadaşım zor kullandırma." şeklinde aldı.

Sonunda pes eden sürücü, "Kimliğim telefonumun arkasında." dedi.

"Size zorluk çıkarmak istedim. Senin canını yiyeyim." diyen sürücü, uzun uğraşlar sonucu emniyete götürüldü.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ortalığı birbirine kattı... Polis neye uğradığını şaşırdı!
31 Aralık 2020 09:41		 Aylin Hoca cinayeti planlı mı? İşte yeni detaylar
31 Aralık 2020 07:52
'CHP'li vekil bana ailesini rahat bırak dedi'
31 Aralık 2020 07:35		 Polisi vuran şahıs PÖH'ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı
31 Aralık 2020 06:40
'Pizza getirdim' diyerek kapıyı açtıran polis 2 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı
31 Aralık 2020 06:25		 Yazı işleri müdürü polisten kaçtı, aracından silah çıktı
30 Aralık 2020 23:33
Gelecek Partisi İl Başkanı'na saldıran şüpheli yakalandı
30 Aralık 2020 22:27		 Bolu'da 112 Acil Sağlık ekibine silahlı saldırı
30 Aralık 2020 21:39
Çekme belgeli araç kullanan sürücüye 3 bin 701 lira ceza
30 Aralık 2020 19:42		 İntihara kalkışan vatandaşı Bakan Selçuk telefonla ikna etti
30 Aralık 2020 18:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:10 - Bakan Selçuk: En fazla kadroyu alma çalışmalarımız devam ediyor11:04 - Yargıda 2020 böyle geçti10:59 - Yeni yılda hayatımıza girecek değişiklikler10:51 - Dış ticaret açığı kasımda yüzde 153 arttı10:36 - Doğu'da 4 il için çığ uyarısı10:35 - 23 kamu kurumu 3 bin 461 personel almak için ilana çıktı
10:26 - 'Korona sonrasında ağrı çekenler hekime başvurmalı' uyarısı10:18 - İçişlerinden yeni genelge: Sinemaların açılışı ertelendi10:16 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'li Sağlar'ın sözlerine tepki10:13 - OHAL Komisyonu'nda 14 bin 320 müracaatın incelemesi sürüyor10:12 - Erdoğan, Azerbaycan'da bulunan Mehmetçiğe hitap etti10:09 - Borsa güne yükselişle başladı
10:08 - Yurt dışına görevlendirilecek öğretmen ve öğretim elemanı seçme sınavı paketi10:07 - Yılbaşında nüfus 3 katına çıktı! İzmir'den destek ekipleri gidecek10:03 - FETÖ'nün kilit ismi yakalandı! Konuşursa Muhsin Yazıcıoğlu suikasti çözülecek09:50 - Fiyatlar düştü... İkinci el piyasasında şu an en uygun zaman09:45 - MB: Swap işlemleri günlük olarak yayımlanacak
09:44 - Avustralyalı Büyükelçi: Türkiye'nin harikulade sağlık çalışanları ve tesisleri var
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
23 kamu kurumu 3 bin 461 personel almak için ilana çıktı
Gezen tavuğun foyası ortaya çıktı
Ortaokullara gelecek dönem Satranç dersi konulacak
İstisnalar arasındaki bakanlık dahi yılın son günü ilana çıktı
Bir tek o kurtulmuştu! 4 yıl sonra yeni görevi
'CHP'li vekil bana ailesini rahat bırak dedi'
Grip aşıları eczanelerde ücretsiz verilecek
2021'de Yargıda bu reformlar hayata geçirilecek
Aylin Hoca cinayeti planlı mı? İşte yeni detaylar
Gözler Yargıtay'da! HDP'ye devletten para yok
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Balkondaki güvercinler 3
karanlığa uzun süre bakarsan karanlık da sana bakar 2
satranç oynayan kişi insanların en yalancısıdır 1
gelir gider dengesizliğini aşmanın yolu 1
kırmızı oda 3
30.12.2020 fenerbahce vs asvel maçı 1
Jack London Kitapları 6
baltayı taşa vurmak 2
Ali Babacan'ın ağlaması 3
satranç 1
SON İLANLAR
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Milli Savunma Bakanlığı 55 uzman yardımcısı alacak
Milli Savunma Bakanlığı 134 memur alacak
Hakkari Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 uzman yardımcısı alacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 40 öğretmen alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BTK, 30 Bilişim uzmanı yardımcısı alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam