1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Grip aşıları eczanelerde ücretsiz verilecek

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, vatandaşların daha önce olduğu gibi e-Nabız'dan durumlarını kontrol ederek, reçeteleriyle eczanelere başvurmaları gerekiyor. Hekimlerin, ücretsiz grip aşısı reçetelerini Halk Sağlığı Grip Aşısı ön eki bulunan aşılardan seçerek sadece Reçetem Sistemi'nden reçetelendirmeleri gerekiyor
 31 Aralık 2020 09:36
+Aa- Yazdır
Grip aşıları eczanelerde ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen grip aşılarının eczanelerden vatandaşlara ücretsiz olarak verileceği, bunun için vatandaşların daha önce olduğu gibi e-Nabız'dan durumlarını kontrol ederek, reçeteleriyle eczanelere başvurmaları gerektiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun internet sitesinden "Tüm hekim ve eczacılarımızın dikkatine" başlıklı bir duyuru yayımlandı.

Duyuruda, Kovid-19 salgını sürecinde vatandaşların, başta risk grupları olmak üzere mevsimsel grip aşısına en kısa sürede ulaşmasının amaçlandığı vurgulandı.

"Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen grip aşıları eczanelerden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırılacak olup, bunun için daha önce olduğu gibi e-Nabız'dan durumlarını kontrol ederek reçeteleriyle eczanelere başvurmaları gerekmektedir." ifadesine yer verilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Hekimlerimizin, ücretsiz grip aşısı reçetelerini Halk Sağlığı Grip Aşısı ön eki bulunan aşılardan seçerek, sadece Reçetem Sisteminden reçetelendirmeleri gerekmektedir. Matbu reçeteler kabul edilmeyecektir. Eczacılarımızın, ücretsiz grip aşısı reçetelerini sadece Reçetem Sistemi üzerinden karşılamaları gerekmektedir. Daha önce olduğu gibi reçete girildiğinde İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) eczaneler için aşı temin kotası oluşturularak aşı, ecza depolarından ücretsiz temin edilecektir."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türk bilim insanları geliştirdi: 10 saniyede korona tanısı
31 Aralık 2020 09:35		 Beklenen aşılar geldi! 13 Ocak'ta başlıyor
31 Aralık 2020 07:11
Bilim Kurulu Üyesi: Aşılar geldi, 2 haftalık sürece ihtiyacımız var
30 Aralık 2020 12:36		 Çin'den sipariş edilen aşılar Türkiye'ye geldi
30 Aralık 2020 06:33
Prof. Yıldız: Yerli aşı için gönüllü bulamıyoruz
29 Aralık 2020 15:30		 Çin aşısını ilk yaptıranlardan Rektör Özkan: Ya aşı olacağız, ya korona
29 Aralık 2020 14:54
Çin aşısı olan Rektör Özkan: Antikorlarımız çok yüksek seviyede
27 Aralık 2020 14:46		 Koronada aşıdan sonra ilaç için de tarih verildi
27 Aralık 2020 09:33
'Prof. Uğur Şahin'in Türkiye için yaptığı unutulmayacak'
25 Aralık 2020 21:20		 Moderna: Aşımız mutasyon virüse karşı da etkili
24 Aralık 2020 18:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:15 - Fikri Sağlar'a bir tepki de Adalet Bakanı Gül'den11:10 - Bakan Selçuk: En fazla kadroyu alma çalışmalarımız devam ediyor11:04 - Yargıda 2020 böyle geçti10:59 - Yeni yılda hayatımıza girecek değişiklikler10:51 - Dış ticaret açığı kasımda yüzde 153 arttı10:36 - Doğu'da 4 il için çığ uyarısı
10:35 - 23 kamu kurumu 3 bin 461 personel almak için ilana çıktı10:26 - 'Korona sonrasında ağrı çekenler hekime başvurmalı' uyarısı10:18 - İçişlerinden yeni genelge: Sinemaların açılışı ertelendi10:16 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'li Sağlar'ın sözlerine tepki10:13 - OHAL Komisyonu'nda 14 bin 320 müracaatın incelemesi sürüyor10:12 - Erdoğan, Azerbaycan'da bulunan Mehmetçiğe hitap etti
10:09 - Borsa güne yükselişle başladı10:08 - Yurt dışına görevlendirilecek öğretmen ve öğretim elemanı seçme sınavı paketi10:07 - Yılbaşında nüfus 3 katına çıktı! İzmir'den destek ekipleri gidecek10:03 - FETÖ'nün kilit ismi yakalandı! Konuşursa Muhsin Yazıcıoğlu suikasti çözülecek09:50 - Fiyatlar düştü... İkinci el piyasasında şu an en uygun zaman
09:45 - MB: Swap işlemleri günlük olarak yayımlanacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
23 kamu kurumu 3 bin 461 personel almak için ilana çıktı
Gezen tavuğun foyası ortaya çıktı
Ortaokullara gelecek dönem Satranç dersi konulacak
İstisnalar arasındaki bakanlık dahi yılın son günü ilana çıktı
Bir tek o kurtulmuştu! 4 yıl sonra yeni görevi
'CHP'li vekil bana ailesini rahat bırak dedi'
Grip aşıları eczanelerde ücretsiz verilecek
2021'de Yargıda bu reformlar hayata geçirilecek
Aylin Hoca cinayeti planlı mı? İşte yeni detaylar
Gözler Yargıtay'da! HDP'ye devletten para yok
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kırmızı oda 3
melisa çayı 1
Anormal kişilere ceza kesilecek 1
Mahallede sürekli aynı noktanın kazılması 4
Dumping Sendromu 3
hasanoğlan köy enstitüsü 3
en güvenilir gazeteci ve televizyoncular listesi 4
ankaragücü 1
28 aralık 2020 asgari ücret açıklaması 1
İngiltere Başbakanın saçlarının dağınık olması 6
SON İLANLAR
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Milli Savunma Bakanlığı 55 uzman yardımcısı alacak
Milli Savunma Bakanlığı 134 memur alacak
Hakkari Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 uzman yardımcısı alacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 40 öğretmen alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BTK, 30 Bilişim uzmanı yardımcısı alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam