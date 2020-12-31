Avustralyalı Büyükelçi: Türkiye'nin harikulade sağlık çalışanları ve tesisleri var
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, sağlık kontrolleri nedeniyle gittiği Ankara Üniversitesi Hastanesi'nde, kendisine uygulanan tedaviden duyduğu memnuniyeti dile getirip teşekkür ederek, "Türkiye'nin harikulade sağlık çalışanları ve tesisleri var" dedi.
|31 Aralık 2020 09:44
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Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Ankara Üniversitesi Hastanesi'ndeki rutin sağlık kontrolünün ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dr. Akyürek ve Ankara Üniversitesi Hastanesi'ndeki harika ekibine mükemmel tedavileri için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin harikulade sağlık çalışanları ve tesisleri var" ifadesini kullandı.
Bu sözlere cevap veren Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Büyükelçi Innes-Brown'a "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, "Ankara Üniversitesinin mükemmel sağlık tesisleri ve dünya çapındaki sağlık ekibi olarak güzel işler yapmaya devam edeceğiz" dedi.
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