Borsa güne yükselişle başladı
|31 Aralık 2020 10:09
|+Aa- Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 artışla 1.481,24 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,33 puan ve yüzde 0,09 değer kazanarak 1.481,24 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,01 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,41 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile turizm, tek gerileyen ise bankacılık oldu.
Dün döviz kurlarındaki düşüşün desteği ile yüzde 1,38 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.479,91 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gün içinde de 1.483,16 puanla rekor seviyeyi gördü.
Analistler, yarın piyasaların yılbaşı tatili nedeniyle kapalı olacağını anımsatarak, yılın son işlem gününde endeks ve endekse dayalı vadeli işlem kontratlarında oynaklığın yüksek olabileceğini söyledi.
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve dış ticaret verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 seviyesinin direnç, 1.420 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dolar ve avro güne kaç TL'den başladı?
31 Aralık 2020 09:04
|Borsa günü rekorlarla tamamladı
30 Aralık 2020 19:36
|Altın fiyatları günü artışla kapattı
30 Aralık 2020 17:28
|Borsa rekor seviyeyi gördü
30 Aralık 2020 13:17
|Çeyrek altının düşüşü sürüyor
30 Aralık 2020 12:41
|Gün ortasında dolar ne kadar oldu?
30 Aralık 2020 12:14
|İnternetten altın alırken dikkat!
29 Aralık 2020 21:29
|Borsa günü rekorla tamamladı
29 Aralık 2020 18:34
|Çeyrek altın düşüşünü bugün de sürdürdü
29 Aralık 2020 18:03
|Gün içinde sert düşen dövizde, gün sonu fiyatları
29 Aralık 2020 17:56