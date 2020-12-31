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İçişlerinden yeni genelge: Sinemaların açılışı ertelendi

Sinema sektörünün talebi, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda; 31 Aralık'a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart'ta uzatıldı
 31 Aralık 2020 10:18
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İçişlerinden yeni genelge: Sinemaların açılışı ertelendi

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Sinema Salonları" ile ilgili ek genelge gönderdi. Genelge ile 31 Aralık'a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart'ta uzatıldı.

Valiliklere gönderilen genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar ve önlemler alındığı belirlendiği hatırlatıldı. Alınan önlemler kapsamında sektörün talebi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerinin de 31 Aralık tarihine kadar durdurulması kararlaştırıldığı anımsatıldı.

Genelgede, gelinen aşamada, gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği ifade edildi.

Bu doğrultuda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.
Memurlar.Net
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