Yeni yılda hayatımıza girecek değişiklikler
|31 Aralık 2020 10:59
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2021 yılı birçok yeniliği de beraberinde getiriyor. Çalışma hayatından ticarete pek çok düzenleme 2021'de hayata geçecek. 2 bin 825 lira olan yeni asgari ücret yarından itibaren uygulanacak.
Zamlı memur maaşları belli oluyor
Memur ve emekliler de maaşlarını ocak ayından itibaren zamlı alacak. 6 aylık zam oranı 4 Ocak'ta belli olacak.
Burs ve öğrenim kredisi
Yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin burs ve öğrenim kredisi ocak ayında yüzde 18 zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Lisans öğrencilerine 650, yüksek lisans öğrencilerine bin 300, doktora öğrencilerine bin 950 lira aylık ödeme yapılacak.
Yeni yılda e-ticarette vergi muafiyeti başlayacak. İş yeri olmayan, sanayi tipi makine kullanmadan evde imal ettiği ürünleri internetten satanlar yarından itibaren gelir vergisinden muaf tutulacak.
Trans yağ yüzde 2'yi geçemeyecek
Yılbaşından itibaren bisküvi, çikolata ve cips gibi gıda ürünlerindeki trans yağ oranı yüzde 2'yi geçemeyecek. Uygulama, Türkiye'de Avrupa Birliği ülkelerinden 3 ay önce yani yarın devreye girecek.
Ticari araç sürücülerine psikoteknik zorunluluğu
Sürücü kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek için psikoteknik belgesi artık zorunlu olacak. Psikoteknik raporu bulunmayan, toplu taşıma ve ticari yük taşımacılığı yapan sürücüler araç kullanamayacak.
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