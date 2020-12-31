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ÖSYM sınavları için 3 milyonu aşkın aday fotoğrafını dijital ortama taşıdı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "Uygulama sayesinde, T.C. kimlik kartı edinen tüm adaylar, ÖSYM başvuru merkezlerine gitmeden sistemdeki fotoğraflarını bireysel olarak istedikleri zaman güncelleyebiliyor"
 31 Aralık 2020 11:27
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ÖSYM sınavları için 3 milyonu aşkın aday fotoğrafını dijital ortama taşıdı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav başvurularında fotoğraf güncellemesinin dijital ortama taşınmasıyla 3 milyondan fazla adayın fotoğraflarını güncellediğini bildirdi.

Prof. Dr. Halis Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) kayıtlı fotoğraflarını herhangi bir sınav başvurusuna bağlı olmaksızın T.C. kimlik kartındaki fotoğraflarıyla güncelleme işlemlerine ilişkin son verileri paylaştı.

Fotoğraf güncellemeyi dijital ortama aktarmaya başladıkları 15 Eylül'den bugüne kadar adaylardan sisteme ilişkin olumlu yorumlar aldıklarını ifade eden Aygün, "Temel değerlerimizden biri olan 'sınav süreçlerinde yenilikçi olmak' adına sınav başvurularında fotoğraf güncellemesinin dijital ortama taşınmasıyla birlikte 3 milyondan fazla adayımız fotoğraflarını güncelledi." dedi.

Fotoğrafını T.C. kimlik kartındaki fotoğrafıyla güncellemek isteyen adayların, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ve AİS Mobil uygulamasında yer alan "Profilim" menüsündeki "Fotoğraf Bilgilerim" ekranından "T.C. Kimlik Kartı Fotoğrafımı Kullan" butonuna tıklayarak işlemi yapabileceğini anlatan Aygün, şunları kaydetti:

"Ayrıca adaylar, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından bireysel olarak yapacağı sınav başvurularında, sistemdeki fotoğrafı, adayın varsa T.C. kimlik kartındaki fotoğrafı ile başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncellenebiliyor. Uygulama sayesinde, T.C. kimlik kartı edinen tüm adaylar, ÖSYM başvuru merkezlerine gitmeden sistemdeki fotoğraflarını bireysel olarak istedikleri zaman güncelleyebiliyor."
Anadolu Ajansı
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