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Tartıştığı babasını başına sopayla vurarak öldürdü

İzmir'de babasının başına sopayla vurarak ölümüne neden olan kişi gözaltına alındı.
 31 Aralık 2020 11:29
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Tartıştığı babasını başına sopayla vurarak öldürdü

İzmir'de babasının başına sopayla vurarak ölümüne neden olan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Zeki K. (68) ile oğlu G.K. (32) arasında Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir parkın önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.K, babasının başına sopayla vurdu.

İhbar üzerine belirtilen adrese gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mehmet Zeki K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şüpheli, polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.K. ile babasının 2 gün önce de evde tartıştıkları öğrenildi.

Anadolu Ajansı
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