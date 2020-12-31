Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Tartıştığı babasını başına sopayla vurarak öldürdü
İzmir'de babasının başına sopayla vurarak ölümüne neden olan kişi gözaltına alındı.
|31 Aralık 2020 11:29
|+Aa- Yazdır
İzmir'de babasının başına sopayla vurarak ölümüne neden olan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Zeki K. (68) ile oğlu G.K. (32) arasında Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir parkın önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.K, babasının başına sopayla vurdu.
İhbar üzerine belirtilen adrese gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mehmet Zeki K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Şüpheli, polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı.
Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bu arada psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.K. ile babasının 2 gün önce de evde tartıştıkları öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Telefonunu alamadıkları genci önce dövüp sonra tüfekle vurdular
31 Aralık 2020 11:59
|Ortalığı birbirine kattı... Polis neye uğradığını şaşırdı!
31 Aralık 2020 09:41
|Polis ile alkollü sürücü arasında ilginç diyalog
31 Aralık 2020 09:30
|Aylin Hoca cinayeti planlı mı? İşte yeni detaylar
31 Aralık 2020 07:52
|'CHP'li vekil bana ailesini rahat bırak dedi'
31 Aralık 2020 07:35
|Polisi vuran şahıs PÖH'ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı
31 Aralık 2020 06:40
|'Pizza getirdim' diyerek kapıyı açtıran polis 2 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı
31 Aralık 2020 06:25
|Yazı işleri müdürü polisten kaçtı, aracından silah çıktı
30 Aralık 2020 23:33
|Gelecek Partisi İl Başkanı'na saldıran şüpheli yakalandı
30 Aralık 2020 22:27
|Bolu'da 112 Acil Sağlık ekibine silahlı saldırı
30 Aralık 2020 21:39