2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve eki cetvelleri yayımlandı

BAKAN SELÇUK: EN FAZLA KADROYU ALMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Milli Eğitim Bakanlığı, en yüksek kadroyu alıyor her zaman. Yine en yüksek kadroyu alma konusunda elbette hedefimiz var fakat bütçe yeni belirlendi. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla müzakereler var. Bütçenin çalışmalarının ilerlemesi süreci netleştiğinde bunu tabii ki kamuoyu ile paylaşacağız"