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2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve eki cetvelleri yayımlandı

7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 aralık 2020 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı
 31 Aralık 2020 11:29
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2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve eki cetvelleri yayımlandı

7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve ekleri 31 Aralık 2020 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı. Kanun için tıklayınız.
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