2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve eki cetvelleri yayımlandı
7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 aralık 2020 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı
|31 Aralık 2020 11:29
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7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve ekleri 31 Aralık 2020 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı. Kanun için tıklayınız.
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