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Koronayı yenen Vekil: Üzerimden araba geçmiş gibi

Koronavirüsü yenen AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek: "Çok fazla eklem ve kas ağrım oldu. Vücudunuzda farklı bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Testten önce çok fazla burun akıntım ve mide ağrım oldu. Önceki günlerde hiç yaşamadığım kadar çok şiddetli bir mide ağrısıydı. Akabinde tüm vücudumu gezen çok ağır kas ağrıları yaşadım. Bu ağrıyı tarif edecek olursam; üzerimden araba geçmiş gibi, vücudu lime lime eden bir ağrı yaşadım"
 31 Aralık 2020 11:34
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Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, hastalık sürecinde çok fazla eklem ve kas ağrısı yaşadığını belirterek herkesi tedbirlere uymaya çağırdı.

Atabek, kasım ayında burun akıntısı, mide, eklem ve kas ağrısı şikayetleri üzerine hastaneye giderek Kovid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Atabek, evindeki tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Çiğdem Erdoğan Atabek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu konuda toplumun farklı kesimlerinden hastalığı atlatmış kişilerle haber çalışması yapılmasının faydalı olduğunu, insanların hastalık hakkında tecrübelerini anlatmasının farkındalık oluşturduğunu söyledi.

Kovid-19'a yakalandıktan sonra daha önceden hastalığı geçiren tanıdıklarını arayarak bilgi aldığını aktaran Atabek, kendisinden sonra virüse yakalananlarla da tecrübelerini paylaştığını dile getirdi.

Atabek, hastalığı sıkıntılı ve ağrılı bir şekilde geçirdiğini, hastane süreci olmadan evde tedavi yöntemlerini uygulayarak sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

Filyasyon ekiplerinin ilaçları evine getirdiğini ve nasıl kullanıldığını anlattığını belirten Atabek, şöyle devam etti:

"Hemen ilaçları kullanmaya başladım. İlaçları kullandıktan sonra toparlanma yaşadım. Çok fazla eklem ve kas ağrım oldu. Vücudunuzda farklı bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Testten önce çok fazla burun akıntım ve mide ağrım oldu. Televizyonlarda hastalığın hiç mide ağrısı yaptığını duymamıştım. Önceki günlerde hiç yaşamadığım kadar çok şiddetli bir mide ağrısıydı. Akabinde tüm vücudumu gezen çok ağır kas ağrıları yaşadım. Bu ağrıyı tarif edecek olursam; üzerimden araba geçmiş gibi, vücudu lime lime eden bir ağrı yaşadım. İlaç tedavisi, vitamin takviyesi ve doğal beslenmeyle, sevdiklerimizin pozitif mesajlarıyla bir an önce çocuklarıma, aileme ve sevdiklerime kavuşma arzusuyla süreci atlattım."

- "Eşim sürekli maskeliydi ve bu onu bulaşıdan kurtardı"

Atabek, ailesinde kendisinden başka hastalığa yakalanan kimse olmadığını, virüsün eşine ve çocuklarına bulaşmadığını söyledi.

Bulaşı konusunda maskenin en önemli koruyucu kriter olduğuna dikkati çeken Atabek, "Eşim sürekli maskeliydi ve bu onu bulaşıdan kurtardı. Tabii ki sosyal mesafe ve bireysel hijyen de çok önemli. Maske en temel koruyucu unsur. Umudumuzu kaybetmeden, motivasyonumuzu düşürmeden hastalığı yeneceğimize inanıyorum. Bu zorlu süreçte sağlığımız için, sevdiklerimizi üzmemek, sağlık çalışanlarının yükünü hafifletmek için mutlaka maske takalım. Fedakar sağlık çalışanlarımıza destek olalım, onlara çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

- "Aşıya kesinlikle pozitif bakıyorum"

Atabek, hastalık sürecinde kendisini en çok zorlayan durumlardan birinin çocuklarından uzak kalmak olduğunu vurguladı.

İki kız çocuğu olduğunu belirten Atabek, "Çocuklardan biri 10, biri 4 yaşında. 4 yaşında olan çocuğum algılamakta çok zorlandı. Bu hastalık sürecinde çocuklarıma uzak kalmak, dokunamamak, sarılamamak ve onları öpememek çok zorlayıcı oldu." diye konuştu.

Atabek, Kovid-19 aşısına değinerek, "En riskli gruplar öncelikli olarak aşı yapılacak. Aşıya kesinlikle pozitif bakıyorum. Antikor sürecim bittiğinde ve aşı olma durumum oluştuğunda kesinlikle olacağım." dedi.
Anadolu Ajansı
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