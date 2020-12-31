Meclis, salgın şartlarında zorlu yasama mesaisi yaptı

TBMM Genel Kurulu, son 1 yılda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartlarında yoğun mesai harcayarak 571 oturumda yaklaşık 900 saat çalıştı.

Meclis, 2020'de toplumun ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeleri hayata geçirmek için zorlu koşullarda mesai yürüttü.

Genel Kurul'da 25 kanun teklifi kanunlaştırıldı, 36 uluslararası anlaşma ile 8 asker gönderme tezkeresi kabul edildi. Meclis'te bu süreçte toplam 117 birleşim, 571 oturumda, yaklaşık 900 saat görüşme gerçekleştirildi.

TBMM'de, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan önce virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek için dezenfeksiyon başlatıldı. TBMM yerleşkesine, Kovid-19 önlemleri kapsamında grup toplantıları da dahil ziyaretçi kabul edilmedi.

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle mart ayındaki TBMM grup toplantılarını iptal etti.

TBMM'de Kovid-19'da mücadele önlemleri kapsamında termal kamera uygulamasına geçildi. Meclis'in açılışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla planlanan etkinlikler ertelendi.

TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kurulda, milletvekilleri, Meclis çalışanları ve gazeteciler Kovid-19 önlemleri kapsamında maske taktı.

TBMM yerleşkesi ve eklentilerine girişlerde HES kodu uygulamasına geçildi.

- İnfaz indiriminden sosyal medya düzenlemesine birçok düzenleme kabul edildi

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaştı.

Kanunla koşullu salıverilme oranı yarıya, mükerrirler ve örgütlü suçlar bakımından infaz oranı ise 2/3'e indirildi. Terör, uyuşturucu ticareti, cinsel saldırı ve istismar suçları, kasten öldürme, yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama suçu ve kadına karşı şiddet, işkence ve eziyet suçları ile özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar dışında 3 Mart 2020'ye kadar işlenen suçlarda, 1 yıllık denetimli serbestlik süresi 3 yıla çıkarıldı.

Kovid-19 salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılmasına ilişkin kanun teklifi yasalaştı.

Düzenlemeyle ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere günlük 39,24 lira destek sağlandı. İşverenin, her türlü iş veya hizmet sözleşmesini, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında 3 ay süreyle feshedememesi kararı alındı.

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan ve 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla baro kurulabilmesine de imkan tanıyan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Cumhurbaşkanının, Kovid-19 salgını gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulamasını 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilmesi; cumhurbaşkanının, 31 Aralık 2020 tarihi korunarak kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bütün olarak uzatabilmesi; ekonominin normalleşmeye başlamasıyla iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi teşvik edilmesi gibi düzenlemeleri içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, yasalaştı.

Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi, temsilcilik açmayanlara kademeli ceza verilmesi gibi düzenlemeleri içeren İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, taklit ve tağşiş ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlere yönelik yaptırımların ağırlaştırılmasını da içeren gıda, tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi.

Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi yasalaştı.

Libya'ya ve Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri kabul edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürülürken hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı.