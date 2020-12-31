Profesör, yaptığı el emeği takıları satarak öğrencilere burs sağlıyor

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Hakkı, yaptığı el emeği göz nuru takıları satarak diş hekimliği öğrencilerine burs imkanı sağlıyor.

Salgın sürecinde 9 yaşındaki kızıyla hobi olarak takı yapmaya başlayan Hakkı, ortaya çıkan ürünlerin etrafındakiler tarafından beğenilmesi üzerine bunun öğrenciler için bir gelir kapısı olabileceğini düşündü.

Kendisini geliştirip yeni malzemeler temin ettikten sonra günde birkaç saatini bu işe ayırarak kolye ve bileklikler yapan Prof. Dr. Hakkı, Sadise ve Mustafa Köseoğlu Sağlık Eğitim ve Araştırma Vakfıyla anlaştı ve kampanyasını sosyal medya üzerinden duyurdu. Sema Hakkı, evinde yaptığı takıları sosyal medya üzerinden satarak geliriyle diş hekimliği öğrencilerine burs veriyor.

Hakkı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin iyi bir eğitim almalarını önemsediğini ve bu eğitimin maddi imkansızlıklar nedeniyle aksamaması için kendince çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Ülke genelindeki ihtiyaç sahibi diş hekimliği öğrencilerine burs sağlamak için neler yapılabileceğiyle ilgili hep düşünceler içinde olduğunu dile getiren Hakkı, "Pandemi döneminde okullar tatil olunca 9 yaşındaki kızımla bir etkinlik arayışına girdik. Kızıma dedim ki; 'Boncuk alalım, kolye yapalım'. Tabii takıyla ilgili hiçbir geçmişim yok ama diş hekimi olduğum için elimin yatkın olduğu bir iş oldu. Bu yüzden fazla adaptasyon gerekmedi. Yapabildiğimizi görünce çok sevindik." diye konuştu.

Bir süre sonra yaptığı takıları satarak ihtiyacı olan öğrencilere burs verme fikrinin oluştuğunu anlatan Hakkı, bu düşüncesini eşine aktardığını ancak ilk etapta olumsuz cevap aldığını dile getirdi.

Evlerinde çok yoğun bir akademik yaşamları olduğunu burgulayan Hakkı, şunları kaydetti:

"Deneyler, projeler, o kadar çok şey var ki buna zaman ayırıp ilerletebilmek çok zor. Eşim de bu işlerimizi bildiği için yapamayacağımı düşündü. Ben yine de yılmadım, takıları yapım. Her yaptığım takının fotoğrafını çektim, sosyal medya üzerinden paylaştım. Bir kampanya oluşturmak için vakıfla görüştüm ve sloganlar buldum. "#sevgiyledişhekimliğieğitiminiyükseltiyoruz, #takıylaöğrencibursu" gibi etiketler kullanıyorum."

- "Bir iyilik yaparsın kelebek etkisi oluşur"

Takı yapmanın yoğun emek ve mesai gerektiren bir iş olduğunu aktaran Prof. Dr. Hakkı, şöyle devam etti:

"Çok yoğun bir dönemdeyim aslında ama gece 11'den sonra başlıyorum, kolyeleri yapıyorum. Bazen çok da yoruluyorum. Ellerim nasır oldu, tırnaklarım kırıldı ama bu gönül meselesi. Biz güzel bir kültürle yetiştik. İyilik mutlaka bulaşıcıdır. Sen bir iyilik yaparsın kelebek etkisi oluşur. Bu kampanyayla, kendimi etrafımdaki insanlarla kenetlenmiş hissediyorum. Öğrencilerimiz de mutlular ve duygulular. Bu kampanyayı yürütmeye başladığım andan itibaren çok duygusal anlar yaşadığım, ağladığım zamanlar oldu. 'Hocam ben öğrenciyken çalışarak okuyabilmiştim. Bu yüzden kampanyaya destek vermek istiyorum.' diyenler oldu. Gerçekten kampanya çığ gibi büyüyor bu ve nereye gidecek bilmiyorum."

- 6 öğrenciye her ay 400'er liralık burs veriyor

Hakkı, 26 yıllık meslek hayatında fayda sağladığı, emek verdiği her öğrencinin kendisi için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Hem zaman alıcı, hem de yorucu bir şey ama özellikle bu pandemi sürecinde öğrencilerimizin; 'Bizi düşünen birileri var. hocalarımız bizi seviyor.' diye düşünüyor olmalarını çok önemsiyorum. Güzel geri dönüşler alıyorum. İnşallah bu kampanya daha da büyür daha da güzel yerlere gider." ifadesini kullandı.

Takıların satışından el ettiği gelirle 1 ayda 6 öğrenciye 400'er liralık burs verdiğini anlatan Hakkı, bursların bir yıllık dönem boyunca her ay devam edeceğini bildirdi.

Sema Hakkı, yaptığı işten büyük keyif aldığını, öğrencilerin eğitimine destek olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Bazı insanlar 'Kolye satarak burs mu olur?' diyebiliyor ama olabiliyor. Hem iyilik yapmak isteyenlere, hem yetiştirdiğimiz öğrencilere, hem de kızıma, bir şeyler yaparak etrafındaki insanlara faydalı olunabileceğini, bunun için zengin olmak gerekmediğini, çok paran olması değil, sağlam bir yüreğin olması gerektiğini öğretmeye çalışıyorum. Umarım destekleyeni çok olur."

Hakkı, üniversite öğrencilere burs vermek için takı satın almak isteyenlerin "s_s_hakki" Instagram hesabından veya Facebook üzerinden kendisine ulaşabileceğini belirtti.