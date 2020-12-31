Telefonunu alamadıkları genci önce dövüp sonra tüfekle vurdular

ÇOCUKLARINIZA BUNLARI ASLA YEDİRMEYİN! ?Çocuklarımızı fast food tarzı besinlere ve paketli gıdalara alıştırmamalı, beslenme alışkanlıklarını ev ortamında hazırlanan ve tüm aile bir arada keyifle tüketilen saatli öğünlerle yetiştirmeliyiz? diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Sinem Ece Çaparoğlu, hem çocuklarımızın hem de kendimizin tüketmemesi gereken, en sağlıksız besinleri açıkladı.