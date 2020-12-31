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İstanbul'da işçiyken destekle Yozgat'ta patron oldu

İstanbul'da seramik firmasında işçi olarak çalışan 44 yaşındaki Polat Bozkurt, KOSGEB'den aldığı hibe desteğiyle memleketi Yozgat'ın Şefaatli ilçesine seramik atölyesi kurdu
 31 Aralık 2020 12:10
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İstanbul'da işçiyken destekle Yozgat'ta patron oldu

İstanbul'da bir seramik firmasında işçi olarak çalışan Yozgatlı girişimci, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan hibe desteğiyle işinin patronu oldu.

Şefaatli ilçesinde lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1995'te İstanbul'da bir seramik firmasında çalışmaya başlayan 44 yaşındaki Polat Bozkurt, memleketinde seramik atölyesi kurmak için KOSGEB'in Girişimci Destek Programı'na başvurdu.

Başvurusu onaylanan ve 50 bin lira hibe desteği alan Bozkurt, ocak ayında Şefaatli'de kurduğu atölyesinde üretime başladı.

Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yozgat'ta KOSGEB İl Müdürü Mustafa Işık'tan bilgi alıp Girişimci Destek Programı'na başvurduğunu söyledi.

Aldığı hibe desteğiyle seramik atölyesini kurduğunu anlatan Bozkurt, "6 kişi çalışıyoruz. 7'li seramik baharatlık üretiyoruz." dedi.

Bozkurt, yüklü miktarda sipariş aldıkları için talepleri karşılayamadıklarını belirterek "Atölyemizi büyütüp istihdam sayımızı 15-20 kişiye çıkarmayı, ürün çeşidimizi artırmayı planlıyoruz. Ürünlerimizi Gaziantep, Şanlıurfa, Konya, Ankara ve Kayseri başta olmak üzere ülkemizin dört bir köşesine gönderiyoruz." diye konuştu.

Atölyede işçi olarak çalışan Meral Ünal da ilçede iş imkanlarının kısıtlı olduğunu, atölyede çalışmaktan memnun olduğunu dile getirdi.

İlçe esnafından Songül Öncül ise seramik baharatlıkları iş yerinde sattığını belirterek "Bu ürünleri başka yerden almış olsam nakliyesi, kargo masrafı biniyor, buradan hesaplı alıyorum. Müşterime de hesaplı şekilde veriyorum." ifadelerini kullandı.

- 276 girişimciye 5 milyon 99 bin lira destek

KOSGEB İl Müdürü Mustafa Işık, bu yıl 200 yeni girişimciye destek sağladıklarını kaydetti.

Polat Bozkurt'un da bu girişimcilerden biri olduğunu belirten Işık, "İlimizde geçen yıldan destek süreci devam eden 76 girişimcimiz ile bu yıl toplam 276 girişimciye 5 milyon 99 bin lira destek sağlandı." dedi.

Anadolu Ajansı
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