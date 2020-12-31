1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KİT'lerdeki istihdam rakamları açıklandı

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 109 bin 75 kişi çalışıyor.
 31 Aralık 2020 12:28
+Aa- Yazdır
KİT'lerdeki istihdam rakamları açıklandı

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 109 bin 75 kişi çalışıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme programındaki kuruluşlarda toplam 109 bin 75 kişi çalışırken, bunların 102 bin 525'i Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 6 bin 550'si ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 160'ı memur, 43 bin 678'i sözleşmeli, 47 bin 12'si kapsam içi işçi, 3 bin 479'u kapsam dışı işçi, 10 bin 746'sı ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Diyaliz sorumlusu doktor koronadan hayatını kaybetti
31 Aralık 2020 12:53		 Korona nedeniyle talep arttı... Kilosu 40 liradan alıcı buluyor
31 Aralık 2020 12:25
Reina'dan bir tek o kurtulmuştu! 4 yıl sonra yeni görevi
31 Aralık 2020 12:08		 Profesör, yaptığı el emeği takıları satarak öğrencilere burs sağlıyor
31 Aralık 2020 11:49
Koronayı yenen Vekil: Üzerimden araba geçmiş gibi
31 Aralık 2020 11:34		 Koronavirüsü yenen belediye başkanından 'sigara' uyarısı
31 Aralık 2020 11:24
'Korona sonrasında ağrı çekenler hekime başvurmalı' uyarısı
31 Aralık 2020 10:26		 Avustralyalı Büyükelçi: Türkiye'nin harikulade sağlık çalışanları ve tesisleri var
31 Aralık 2020 09:44
Ateş Kara'dan aşı güvenilirliğine dikkat çeken benzetme
31 Aralık 2020 08:51		 Bilgi kirliliği araştırması: Yüzde 50 hala kelle paçaya inanıyor
31 Aralık 2020 08:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:01 - Öğretmenler, 2 Ocak 2021'de ders yapabilir mi?12:56 - 'İlk defa terör örgütü Türkiye'de telsizle görüşmeyi yasakladı'12:53 - Diyaliz sorumlusu doktor koronadan hayatını kaybetti12:45 - FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulü'ne 15 yıl hapis istendi12:42 - Bu ilde il dışından gelenlere koronavirüs testi yapılıyor12:34 - Karantinadaki kişi evinde ölü bulundu
12:28 - KİT'lerdeki istihdam rakamları açıklandı12:25 - Korona nedeniyle talep arttı... Kilosu 40 liradan alıcı buluyor12:17 - 2021'de trafik cezaları ne kadar oldu? İşte detaylar12:14 - Dolar ve avro gün ortasında yükselişte12:10 - İstanbul'da işçiyken destekle Yozgat'ta patron oldu12:08 - Reina'dan bir tek o kurtulmuştu! 4 yıl sonra yeni görevi
12:05 - İstanbul için korkunç rakam: Yağışlar yüzde 80 düştü11:59 - Telefonunu alamadıkları genci önce dövüp sonra tüfekle vurdular11:56 - Çeyrek altın ne kadar oldu?11:53 - Vali Yerlikaya: Yılbaşında 34 bin 247 güvenlik görevlisi görev yapacak11:49 - Profesör, yaptığı el emeği takıları satarak öğrencilere burs sağlıyor
11:38 - Meclis, salgın şartlarında zorlu yasama mesaisi yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
23 kamu kurumu 3 bin 461 personel almak için ilana çıktı
Gezen tavuğun foyası ortaya çıktı
Reina'dan bir tek o kurtulmuştu! 4 yıl sonra yeni görevi
Bakan Selçuk'tan yeni yılda öğretmen ataması açıklaması
Yeni yılda hayatımıza girecek değişiklikler
Ortaokullara gelecek dönem Satranç dersi konulacak
İstisnalar arasındaki bakanlık dahi yılın son günü ilana çıktı
OHAL Komisyonu'nda 14 bin 320 müracaatın incelemesi sürüyor
Grip aşıları eczanelerde ücretsiz verilecek
'CHP'li vekil bana ailesini rahat bırak dedi'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pişmanlık 1
Mahallede sürekli aynı noktanın kazılması 4
oyunculuğu vay be dedirten filmler 5
Hırvatistan'da deprem 2
Son yaprak 1
erzurum soğuğu vs sivas soğuğu vs afyon soğuğu 7
hıçkırık 1
öğretmenlerin yüzde 20 zam istemesi 7
ben robot değilim 1
farkında olmadan milyon şarkı ezberlemek 1
SON İLANLAR
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Milli Savunma Bakanlığı 55 uzman yardımcısı alacak
Milli Savunma Bakanlığı 134 memur alacak
Hakkari Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 uzman yardımcısı alacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 40 öğretmen alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam