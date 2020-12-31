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Öğretmenler, 2 Ocak 2021'de ders yapabilir mi?

1 Ocak Cuma gününe denk gelmektedir. Kanun gereğince 1 Ocak resmi tatildir. Peki 2 Ocak Cumartesi günü ders yapılabilir mi?
 31 Aralık 2020 13:01
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Öğretmenler, 2 Ocak 2021'de ders yapabilir mi?

01 Ocak 2021 her yıl olduğu gibi yılbaşı tatili. 01 Ocak 2021 Cuma günü eğitim öğretim faaliyetleri yapılmayacaktır. 01 Ocak günü gerek okul öncesi ve ilköğretim gerekse ortaöğretim kurumları yönetmeliklerine göre de tatil.

Tatilin Cuma günü bittiği durumlar için Bayram ve Tatilleri düzenleyen 2429 sayılı yasada geçen fakat kurum yönetmeliklerinde geçmeyen bir hüküm söz konusu.

2429 sayılı Kanunun 2'nci maddesinin ilgili fıkrası şu şekildedir:

"Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır."

Bu hükme göre 02 Ocak 2021 Cumartesi günü de tatildir.

Bu konuya İlişkin MEB tarafından bir açıklama yapılmasa da, 02.01.2021 Cumartesi günü tatil günüdür fakat ders işlemeyecek öğretmenlerin idarelerini ve öğrencilerini bilgilendirmelerinin uygun olacağını ve okul idaresi bilgisi dahilinde o gün ders işleyen öğretmenlerin ücretlerinin ödenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz... Ki Aralık ayında ek dersler ay bitmeden yapıldığından, idareler hafta bütünlüğü esasına ve yıl sonu olmasına bağlı olarak 02.01.2021 e ait ek ders ücretini ödemiş olabileceklerini düşünüyoruz.
Memurlar.Net
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