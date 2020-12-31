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Emekli polis memuru teknede ölü bulundu
Antalya'da balığa çıkan emekli polis memuru teknesinde ölü bulundu.
|31 Aralık 2020 13:09
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Antalya'da balığa çıkan emekli polis memuru teknesinde ölü bulundu.
Kendisine ait tekneyle tek başına balık avına çıkan emekli polis memuru Bekir Altınay'dan (49) uzun süre haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri, Altınay'ın hareketsiz yattığını fark etti.
112 Acil Servis ekibi, Altınay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Altınay'ın cenazesi, yakınları tarafından alındı.
Altınay'ın cenazesinin Burdur'un Bucak ilçesi Kızılkaya köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
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