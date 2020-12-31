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MEB'den alan değişikliği ile atananlara ilişkin duyuru

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alan değişikliği ile atananlara ilişkin duyuru
 31 Aralık 2020 13:13
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MEB'den alan değişikliği ile atananlara ilişkin duyuru

2020 Yılı Alan Değişikliği Kapsamında Ataması Gerçekleşen Öğretmenlerin Dikkatine

Bilindiği üzere 2020 Yılı Alan Değişikliği atama işlemi 29 Aralık 2020 tarihinde sonuçlandırılmış olup görevden ayrılama ve başlama işlemlerinin 22 Ocak 2021-05 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacağı belirtilmişti.

Bu kapsamda 2020 Yılı Alan Değişikliği Duyurusu doğrultusunda alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenlerden; 2021 Yarıyıl Tatili Mazerete İlişkin Yer Değiştirme Döneminde başvuruda bulunacaklar ile alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenin bu yer değişikliği işlemi nedeniyle il içerisinde aile birliği mazeretinin oluşması veya mazeret ilçesinin/yerinin değişmiş olması nedeniyle Bakanlığımız kadrolarında görev yapan öğretmen eşlerinden 2021 Yarıyıl Tatili Mazerete İlişkin Yer Değiştirme Döneminde ön başvuruda bulunacak olanların, bu durumlarını belgelendirmeleri koşuluyla ayrılma - başlama tarihleri 2021 Yarıyıl Tatili Mazerete İlişkin Yer Değiştirme Dönemine ait takvimin ön başvuru süresinden önceki bir tarih olabilecektir.

İlgililere önemle duyurulur.
Memurlar.Net
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