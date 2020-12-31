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2020 EKPSS'de, branş bazında sıralamalar açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, 2020 yılı EKPSS'de branş bazında sıralamaları açıkladı. ÖSYM ayrıca, 2018 EKPSS'de branş bazında sıralamaları da güncelledi.
 31 Aralık 2020 14:16
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2020 EKPSS'de, branş bazında sıralamalar açıklandı

DUYURU
(31 Aralık 2020)

2020-EKPSS: Branş Bazında Sıralamalar

2020-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2018 EKPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR DA GÜNCELLENDİ

DUYURU
(31 Aralık 2020)

2018-EKPSS: Branş Bazında Sıralamaların Güncellenmesi

2018-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup adaylar, branş bazında sıralamalarını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
Memurlar.Net
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