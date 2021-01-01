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Dedektif nedir? ne İş yapar? yasal mı? güvenilir mi?

Fox Dedektiflik kurucusu Özel Dedektif Mehmet Latif KARLAR, Türkiye'de dedektiflikle ilgili merak edilen en önemli 4 soruyu yanıtladı. Dedektif Nedir? Ne İş Yapar? Yasal mı? Güvenilir mi?
 01 Ocak 2021 12:01
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Dedektif nedir? ne İş yapar? yasal mı? güvenilir mi?

Fox Dedektiflik kurucusu Özel Dedektif Mehmet Latif KARLAR, Türkiye'de dedektiflikle ilgili merak edilen en önemli 4 soruyu yanıtladı. Dedektif Nedir? Ne İş Yapar? Yasal mı? Güvenilir mi?

Genelde yabancı filmlerden aşina olduğumuz dedektiflik mesleği Türkiye'de de profesyonel şekilde yerine getirilen bir meslektir. Dedektif hayatımızda bizim için çok önemli olan sorunları çözüme kavuşturmaktadır.

Sevgilinizin aldattığından şüpheleniyorsunuz ama emin mi olamıyorsunuz? Evleneceğiniz adayın geçmişi hakkında gerçekten ne biliyorsunuz anlatmadığı şeyler var mı? Çekişmeli boşanma davasında işinize yarayacak deliller nasıl bulunur? Çocuğunuzun velayetini almak için elinizdeki kanıtlar yeterli mi? Çocuğunuz kimlerle arkadaşlık yapıyor, zararlı alışkanlıkları neler, gerçekten biliyor musunuz? İş yerinize alacağınız personelin CV'si gerçeği yansıtıyor mu?

Tüm bu önemli sorulara yanıt bulan bulan dedektiflik mesleği hakkında en çok merak edilenleri Fox Dedektiflik kurucusu Özel Dedektif Mehmet Latif KARLAR cevapladı.

1. Dedektif nedir kimdir?

Dedektif, kişiler ya da kurumlar için yasal yollar ile araştırma yaparak bilgi ve belge toplayan kişilerdir.

2. Dedektifin çalışma alanları nelerdir?

Özel dedektif çalışma alanları; boşanma davası delil toplama, velayet davaları için delil temini, eş takibi, adres tespiti, evlilik öncesi araştırma, öğrenci takibi, istihdam öncesi CV doğrulama ve referans kontolü, personel araştırması ve takibi, gizli kamera ve böcek tespiti, gizli müşteri çalışması, mal varlığı takibi, yerli ve uluslararası araştırmalar, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin güvenlik araştırmaları gibi konular dedektiflerin çalışma alanlarıdır.

3. Dedektif tutmak suç mu yasal mı?

Türk Ceza Kanunu'nda özel dedektif tutmak suçtur veya özel dedektif tutmak yasal değildir diye ibare yoktur dolayısıyla dedektif tutmanın yasal hiçbir engeli yoktur.

Ancak burada önemli olan husus özel dedektifin araştırma hizmeti verirken yaptığı eylemlerin Türk Ceza Kanunu ya da diğer özel ceza kanunları kapsamında bir suç teşkil edip etmediğidir. Bu yüzden işin ehli bir dedektifle çalışmanızı öneriyoruz. Aksi taktirde kaş yapayım derken göz çıkarabilir, suçsuz iken suçlu duruma düşebilirsiniz. İşinin ehli bir dedektif neyi nasıl yapacağını ve hukuki sınırları çok iyi bilir.

4. Hangi dedektif güvenilirdir?

Sabit bir mekanı olmayan, sahte isim ve ünvanla kolaylıkla bir ya da birden çok web sitesi oluşturup sadece cep telefonu bilgisini paylaşan veya asılsız adres beyanlarıyla internetten reklam veren kişiler dedektif adı altında son zamanlarda sıklıkla ortalarda dolaşmaktadırlar.

Hiçbir vasfı olmayan, iş güç sahibi olamamış sabıkalı insanlar web sitesi kurup, reklamlar vererek özel dedektiflik yapmakta, gerçekleştirilmesi mümkün olmayan vaatlerde bulunarak mağduriyet yaratmaktadırlar.

Dedektiflik hizmeti almadan önce dedektifin sitesindeki ticari ünvanın doğruluğunu mutlaka kontrol edin. Resmi ticari bir kuruluşa sahip olmayan sözde dedektiflerden uzak durun.

Adres doğruluğu mutlaka yapın, gerçekten o adreste öyle bir kurum var mı kontrol edin. Görüşmeyi kesinlikle internet sitesinde ofis olarak belirtilen adreste yapın. Karşınızda sabit bir yeri, tabelası, sekreteri olan bir ofis olduğunu, yeri yurdu olan bir kurum olduğunu görün.

Dedektifin alanında uzman olduğunu gösteren belgeleri görün. Bunu sitesinde göremiyorsanız bizzat ofisinde göstermesini talep edin. Üniversitelerde dedektiflik ile ilgili bir lisans bölümü olmasa dahi güvenlik ile ilgili bir bölümden mezuniyet, dedektifin güvenirliği konusunda önemli bir kriterdir.

Bu konuda iyi araştırma yapmalı, işinin uzmanı birisi ile görüşmelisiniz. Aksi takdirde telafisi mümkün olmayan sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Güvenilir dedektif bulma konusunda ihtiyacınız olan ve bilmeniz gereken tüm bilgileri güvenilir dedektif seçimi yazımızda belirttik. Bu yazıya göz atmadan dedektif tutmayın.
Fox Dedektiflik kurucusu Özel Dedektif Mehmet Latif KARLAR vatandaşların ücretsiz olarak 7/24 kendilerine Dedektif bağlantısına tıklayarak Fox Özel Dedektif Bürosu sitesindeki telefon, whatsapp ve email adresi aracılığıyla her türlü sorularını iletebileceklerini belirtti.
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