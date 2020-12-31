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Yılbaşında genel güvenlik ve korona tedbirlerine sıkı denetim

Yılbaşında emniyet, jandarma ile sahil güvenlikten toplam 208 bin 139 personel görevli olacak
 31 Aralık 2020 14:35
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Yılbaşında genel güvenlik ve korona tedbirlerine sıkı denetim

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen denetimlerini sürdürecek. Koronavirüs tedbirlerinin yanı sıra genel güvenlik, asayiş, terör, trafik, düzensiz göç/göçmen kaçakçılığına yönelik alınan önlemler denetlenecek
31 Aralık saat 18.00 ile 1 Ocak saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde 119 bin 744 emniyet, 86 bin 270 jandarma, 2 bin 125 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 208 bin 139 kolluk personeli görev alacak. Bu personellerden 14 bin 729'u trafik denetimlerinde görevli olacak. Ayrıca yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma birimlerince ülke genelinde 8 bin 390 uygulama noktasında gerekli kontroller yapılacak.

HAVADAN VE DENİZDEN DENETİMLER GERÇEKLEŞECEK

Yılbaşı tedbirleri kapsamında havadan ve denizden yürütülen denetimlere ağırlık verilecek. Kolluk birimlerince görevlendirilen toplam 113 uçar unsur (helikopter ve drone) ile havadan, 109 yüzer unsur ile de denizden denetim çalışmaları sürdürülecek.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU BAŞTA OLMAK ÜZERE BAKAN YARDIMCILARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER SAHADA OLACAK

Tedbirlerin yerinde incelenmesi ve takip edilmesi amacıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakan yardımcıları ve bakanlık üst düzey yöneticileri sahada olacak. Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy İzmir'de, Muhterem İnce İstanbul'da, Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil Konya ve Aksaray'da, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Eskişehir ve Bursa'da, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir İstanbul'da, Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü Şanlıurfa'da, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç Kırıkkale'de, alınan tedbirleri inceleyecek.
Memurlar.Net
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