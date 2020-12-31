1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MB: Enflasyon beklentilerindeki yükseliş aralık ayında devam etti

MB: "Döviz kurlarının yanı sıra uluslararası fiyatlardaki gelişmeler özellikle gıda ve temel mal gruplarında enflasyon eğilimini olumsuz etkilemektedir"
 31 Aralık 2020 14:47
+Aa- Yazdır
MB: Enflasyon beklentilerindeki yükseliş aralık ayında devam etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, "Gelişmiş ülkelerde politika faizlerinin düşük seviyelerini koruyacağına dair algının pekişmesi ve teşvik paketleri, önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarındaki olumlu görünümü sürdürebilecek unsurlar olarak değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kurulun 24 Aralık'taki toplantısına ilişkin yayımlanan özette, kasım ayında tüketici fiyatlarının yüzde 2,3 arttığı, yıllık enflasyon 2,14 puan yükselerek yüzde 14,03 olduğu belirtildi.

Enflasyondaki yükselişin temel mal ve gıda gruplarından kaynaklandığı, hizmet ve enerji gruplarında sınırlı artışlar gerçekleştiği bildirilen özette, gıda enflasyonundaki yükselişte işlenmemiş gıda grubunun daha belirleyici olduğu, temel mal grubunda ise dayanıklı malların olumsuz ayrıştığı ifade edildi.

Özette, bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları ve eğilimlerinin arttığı kaydedildi.

Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonunun kasım ayında 4,57 puan artışla yüzde 21,08'e yükseldiği hatırlatılan özette, şu değerlendirmelere yer verildi:

"İşlenmiş gıda enflasyonu 1,43 puan artışla yüzde 15,92 olurken, işlenmemiş gıda enflasyonu 8,24 puan yükselişle yüzde 27,02'ye ulaşmıştır. İşlenmemiş gıda enflasyonundaki artışta, mevsim geçişine bağlı arz yönlü unsurların yanı sıra birikimli döviz kuru etkileriyle taze meyve ve sebze önemli rol oynamıştır. Öte yandan, uluslararası tarımsal emtia fiyatları ve döviz kuru gelişmelerini takiben, diğer işlenmemiş gıda içinde önemli ağırlığa sahip olan yumurta ve tavuk kalemleri belirgin fiyat artışları sergilemiştir. Söz konusu gelişmeler işlenmiş gıdayı da olumsuz etkilemiştir. Ekmek ve tahıllardaki artış eğilimi kasım ayında hızlanmış, uluslararası fiyatlar ve döviz kuruna duyarlılığı yüksek olan katı ve sıvı yağlar kalemi güçlü fiyat artışlarıyla diğer işlenmiş gıda grubunda öne çıkmıştır."

- "Enflasyon beklentilerindeki yükseliş aralık ayında devam etti"

Özette, enerji fiyatlarının kasım ayında yüzde 0,84 arttığı, grup yıllık enflasyonunun sınırlı bir yükselişle yüzde 4,28 olduğu belirtildi.

Uluslararası petrol fiyatlarındaki gelişmeleri takiben akaryakıt fiyatlarının yüzde 1,37 artarken, konut grubunda katı yakıt kalemindeki yüzde 3,44'lük artışın dikkati çektiği bildirilen özette, şunlar kaydedildi:

"Temel mal fiyatları kasım ayında yüzde 3,76 artmış, grup yıllık enflasyonu 3,23 puan yükselerek yüzde 15,32 olmuştur. Hızlı kredi genişlemesine bağlı olarak güçlü seyreden iç talep koşulları ve birikimli döviz kuru etkileriyle dayanıklı mal grubu enflasyonundaki yükseliş eğilimi belirginleşmiş ve grup yıllık enflasyonu 6,71 puan artışla yüzde 26,5'e ulaşmıştır. Aylık yüzde 9,7 oranındaki artışla otomobil fiyatları öne çıkmış; mobilya ile elektrikli ve elektriksiz aletlerdeki güçlü fiyat artışları da sürmüştür. Diğer temel mallar grubunda fiyat artışları hız kazanmış ve yıllık enflasyon 2,06 puan artışla yüzde 11,46 olmuştur. Diğer yandan, zayıf seyreden talep koşullarına bağlı olarak giyim ve ayakkabıda yıllık enflasyon düşmeye devam etmiş ve yüzde 0,76'ya gerilemiştir."

Toplantı özetinde, hizmet fiyatlarının kasım ayında yüzde 0,62 arttığı, grup yıllık enflasyonunun 0,5 puan yükselerek yüzde 11,42 olduğu belirtildi.

Yıllık enflasyonun, lokanta-otel, ulaştırma ve diğer hizmetlerde artarken, kira kaleminde yatay seyrettiği, haberleşmede ise gerilediği bildirilen özette, döviz kuru gelişmelerinin diğer hizmetler grubunda etkisini sürdürdüğü, kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı, temel hastane hizmetleri ve dişçilik ücretlerinin yüksek fiyat artışlarıyla öne çıkan kalemler olduğu vurgulandı.

Özette, lokanta-otel fiyatlarındaki aylık artışın ise gıda fiyatlarındaki gelişmelere paralel olarak güçlendiği ifade edildi.

Enflasyon beklentilerindeki yükselişin aralık ayında devam ettiği kaydedilen özette, "Yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi 1,71 puanlık belirgin artışla yüzde 14,18'e ulaşmıştır. Orta vadeli beklentilerdeki güncelleme görece daha sınırlı kalmış; gelecek on iki ay beklentisi 0,07 puan artışla yüzde 10,84'e, gelecek yirmi dört ay beklentisi ise 0,04 puan artışla yüzde 9,24'e yükselmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

- "Küresel ekonomiye dair veriler üçüncü çeyrekte başlayan kısmi toparlanmanın devam ettiğine işaret etmektedir"

"Küresel ekonomiye dair veriler üçüncü çeyrekte başlayan kısmi toparlanmanın devam ettiğine işaret etmektedir." ifadesine yer verilen özette, ancak, aşıya dair olumlu gelişmelere karşın, son dönemde artış gösteren Kovid-19 vakaları nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin devam ettiği vurgulandı.

Özette, Avrupa ülkelerindeki salgına bağlı kısıtlamaların, dış talep ve ihracat görünümü üzerinde belirsizlik oluşturmakla birlikte, ihracattaki artış eğiliminin devam ettiği belirtildi.

Salgının ve sağlık önlemlerinin tüketim alışkanlıkları ve genel harcama davranışına olası etkilerine yönelik belirsizliklerin sürdüğü kaydedilen özette, ham petrol fiyatlarının, salgın öncesindeki seviyelerinin altında seyretmekle birlikte, bir önceki PPK dönemini takiben yüksek oranda arttığı ifade edildi.

Özette, buna ek olarak, başta endüstriyel metaller ve tarımsal ürünler olmak üzere enerji dışı emtia fiyatlarında süregelen yükseliş eğiliminin üretici enflasyonu kanalıyla tüketici enflasyonu üzerindeki yukarı yönlü riskleri artırdığı aktarıldı.

Döviz kurlarının yanı sıra uluslararası fiyatlardaki gelişmelerin özellikle gıda ve temel mal gruplarında enflasyon eğilimini olumsuz etkilediği bildirilen özette, şu ifadelere yer verildi:

"Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler genişleyici parasal ve mali duruşlarını sürdürmektedir. Gelişmiş ülkelerde uzun vadeli faiz oranları tarihsel düşük seviyelerdeki seyrini sürdürürken, gerek merkez bankalarının açıklamaları gerekse piyasa beklentileri, düşük faiz ortamının uzun bir süre devam edeceğine işaret etmektedir. Uygulanan politikaların finansal piyasalar, büyüme ve istihdam üzerindeki etkinliği, ülkeler itibarıyla salgının seyri ile politika alanlarının büyüklüğüne göre farklılaşabilecektir. Gelişmekte olan ülkelerin portföy piyasalarında, iyileşen risk algısına bağlı olarak, bir önceki PPK dönemini takiben yüksek miktarlı girişler devam etmiştir. Çin hariç tutulduğunda, aralık ayında hem borçlanma senedi piyasalarına hem de hisse senedi piyasalarına girişlerin arttığı görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde politika faizlerinin düşük seviyelerini koruyacağına dair algının pekişmesi ve teşvik paketleri, önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarındaki olumlu görünümü sürdürebilecek unsurlar olarak değerlendirilmektedir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yetki belgesi olmayan emlakçı ilan giremeyecek
30 Aralık 2020 17:27		 BMC'den TOGG yönetimindeki değişikliklere ilişkin açıklama
30 Aralık 2020 16:34
Bireysel emeklilik fonları yaklaşık yüzde 30 getiri sağladı
30 Aralık 2020 16:06		 Ilgaz Tüneli, 4 yılda ekonomiye 200 milyon lira katkı sağladı
29 Aralık 2020 23:32
Volkswagen Türkiye'deki şirketini tasfiye ediyor
29 Aralık 2020 22:12		 Bankacılık sektörünün aktifleri 6 trilyon lirayı aştı
29 Aralık 2020 20:43
BOTAŞ: 7 ilçeye daha doğal gazı ulaştırmış durumdayız
29 Aralık 2020 20:40		 2021 yılına ait pasaport ve ehliyet harçları açıklandı
29 Aralık 2020 18:12
Türk lirası, gelişmekte olan ülke para birimlerini geride bıraktı
29 Aralık 2020 11:12		 Ekonomik güven endeksi aralıkta azaldı
29 Aralık 2020 10:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:56 - Merkez Bankası rezervleri arttı14:50 - Kayıp eşyasını bulmak için minibüs durağına gitti, şoför oldu14:47 - MB: Enflasyon beklentilerindeki yükseliş aralık ayında devam etti14:45 - Diyarbakır'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 44'e düştü14:39 - Bakan Varank: BioNTech firmasıyla Türkiye'de ortak üretimi görüşeceğiz14:35 - Yılbaşında genel güvenlik ve korona tedbirlerine sıkı denetim
14:28 - Bolu Vali Yardımcısı, açığa alındı14:21 - Bakan Gül: Yeni yılda da yargı, milletin yargısı olacaktır14:16 - 2020 EKPSS'de, branş bazında sıralamalar açıklandı14:15 - Diyarbakır annelerinden AİHM'in Demirtaş kararına tepki14:06 - Aşının uygulanmasına yönelik süreç nasıl işleyecek?14:05 - 2020 yılında bu haberleri okuduk ve yorumladık
14:00 - Okul idaresi canlı yayında dersleri resen birleştirebilir mi?13:47 - Zorunlu kış lastiğinde 'zamlı' uygulama yarın başlıyor13:39 - Yılbaşı öncesi şaşırtan kuyruk! Saatlerdir bekleyen var13:29 - Türkiye'nin en yüksek asgari ücretine bu belediyede imza atıldı13:24 - Engelli Sarayı kursiyeri EKPSS'de Türkiye dördüncüsü oldu
13:22 - Borsa günün ilk yarısında geriledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
23 kamu kurumu 3 bin 461 personel almak için ilana çıktı
Gezen tavuğun foyası ortaya çıktı
Reina'dan bir tek o kurtulmuştu! 4 yıl sonra yeni görevi
Türkiye'nin en yüksek asgari ücretine bu belediyede imza atıldı
Bakan Selçuk'tan yeni yılda öğretmen ataması açıklaması
Yeni yılda hayatımıza girecek değişiklikler
Ortaokullara gelecek dönem Satranç dersi konulacak
OHAL Komisyonu'nda 14 bin 320 müracaatın incelemesi sürüyor
İstisnalar arasındaki bakanlık dahi yılın son günü ilana çıktı
Grip aşıları eczanelerde ücretsiz verilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Adana'da lastik değiştirmeye yılanı ile giden arkadaş 3
Hırvatistan'da deprem 2
2 m yaklaşınca alarm veren sosyal mesafe kazağı 4
en güvenilir gazeteci ve televizyoncular listesi 2
03.01.2021 kayserispor vs beşiktaş maçı 1
enderun 1
esaretin bedeli 1
covid-un 10 sene aramızda olacak olması 1
gelir gider dengesizliğini aşmanın yolu 1
ben robot değilim 1
SON İLANLAR
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru Alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Milli Savunma Bakanlığı 55 uzman yardımcısı alacak
Milli Savunma Bakanlığı 134 memur alacak
Hakkari Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam