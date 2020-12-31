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Kayıp eşyasını bulmak için minibüs durağına gitti, şoför oldu

Mersin'in Silifke ilçesinde 52 yaşındaki Naşide Nurca, kayıp eşyasını bulmak için gittiği minibüs durağında şoför olarak çalışmaya başladı.
 31 Aralık 2020 14:50
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Kayıp eşyasını bulmak için minibüs durağına gitti, şoför oldu

Mersin'in Silifke ilçesinde 52 yaşındaki Naşide Nurca, kayıp eşyasını bulmak için gittiği minibüs durağında şoför olarak çalışmaya başladı.

İlçede faaliyet gösteren bir şehir içi taşımacılık kooperatifine bağlı minibüste yolculuk yaptığı sırada şemsiyesini unutan Nurca, kayıp eşyasını bulmak için durağa gitti. Burada yetkililerle görüşen Nurca, şoförlüğe ilgisinden dolayı kooperatif sorumlulardan iş teklifi aldı.

Nurca, belgelerini hazırlayıp eksiklerini tamamladıktan sonra minibüs şoförü olarak görev yapmaya başladı.

Naşide Nurca, gazetecilere, kadınlara örnek olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

İlçedeki ilk kadın minibüs şoförü olduğunu belirten Nurca, şunları kaydetti:

"Durağa şemsiyemi almaya gelmiştim. O sırada espri yaparak 'Şoför lazımsa gelebilir miyim?' demiştim. Yetkililer de 'Belgelerin varsa alırız.' dedi. Belgelerim vardı, daha önce de Antalya Havalimanı'nda çalışmıştım. İşi kabul ederek şoför olarak çalışmaya başladım. Hem kadınlardan hem de erkeklerden çok güzel tepkiler alıyorum. 'Bir kadının böyle bir işi yapmasından dolayı mutluyuz.' diyenler var."

Kooperatifin yönetim kurulu başkanı Musla Uslu da ilçede bir ilkin yaşandığını, yolculardan olumlu dönüşler aldıklarını ifade etti.
Anadolu Ajansı
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