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Teslim olan terörist, terör örgütü PKK'nın iç yüzünü anlattı

Van'da, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu ikna edilerek teslim olması sağlanan PKK'lı kadın terörist, terör örgütünde büyük çözülmelerin yaşandığını, teröristlerin kaçmak için fırsat aradığını anlattı.
 31 Aralık 2020 15:03
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Teslim olan terörist, terör örgütü PKK'nın iç yüzünü anlattı

Van'da, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu ikna edilerek teslim olması sağlanan PKK'lı kadın terörist, terör örgütünde büyük çözülmelerin yaşandığını, teröristlerin kaçmak için fırsat aradığını anlattı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarının sağlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 2012'de Van'ın Gürpınar ilçesinden terör örgütüne katılan ve 2012-2014 yıllarında Irak (Metina-Haftanin), 2014-2017'de Suriye, 2017-2020 yıllarında Irak (Gara-Pencewin-Asos) bölgelerinde faaliyet yürüten kadın terörist, jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığında ablası ve yakınlarıyla buluşturulan kadın terörist, hayatının en önemli kararını vererek örgütten ayrıldığını ve devlete teslim olduğunu belirtti.

Örgüte katılmaktan duyduğu pişmanlığı dile getiren kadın terörist, "Çok zor şartlarda yaşıyorduk. Büyük sıkıntılar çekiyorduk. Bundan dolayı örgütte çözülmeler başladı ve devam ediyor. Birçok örgüt mensubu kaçmak için fırsat arıyor. Örgüt mensuplarına seslenmek istiyorum. Gelin teslim olun. Devletimizin sıcak yüzünü görün." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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